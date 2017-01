Rooneyho šibenice roku a dojetí z rekordu. Ohromující, žasl Mourinho

REKLAMA

Rooney svou jubilejní 250. soutěžní brankou překonal rekord legendárního Bobbyho Charltona, který platil od roku 1973. Nádherně trefeným přímým kopem zachránil na Stoke alespoň remízu 1:1. Po utkání těžko zakrýval ohromné dojetí, když dlouhé minuty děkoval přítomným fanouškům.

"Po takovém výsledku je těžké se nějak zvlášť radovat. Ale znamená to pro mě sakra hodně. Je to velká čest a jsem hrozně moc pyšný. Nic takového jsem nečekal, když jsem do United (v roce 2004) přišel. Doufám, že přijdou další góly," prohlásil jednatřicetiletý Rooney, zároveň i historicky nejlepší střelec anglické reprezentace.

Rooney přitom prožívá velmi složitou sezonu. Přišel o místo v základní sestavě, proti Stoke šlo teprve o jeho druhou ligovou branku v probíhajícím ročníku.

Forma zkušeného bijce ale jde nahoru. Proti Stoke se dostal na plac v 67. minutě, když vystřídal nešťastníka utkání Juana Matu. Autora vlastní branky, po které domácí dlouho drželi vedení.

Rooney v krátkém časovém úseku vytvořil několik nebezpečných situací, zapojoval se do ofenzivních kombinací. Jenže z žádných šancí hosté dlouho nedokázali vytěžit brankové vyjádření.

Mourinho litoval zahozených šancí

Až si v 94. minutě vzal balon Wayne Rooney. Na hranici vápna, z velkého úhlu. Šlo o poslední možnost, jak dostat míč do sítě. Asi každý čekal centr, jenže Rooney se rozhodl pro střelu. Míč zakroutil tak nádherně, až zapadl přímo do vzdálené šibenice a znamenal konečnou remízu 1:1.

"Jeho gól byl naprosto ohromující," rozplýval se během pozápasového hodnocení trenér United José Mourinho. Následující věty portugalského kouče už tak pozitivní nebyly. United totiž stále bojují s tím, že i když soupeře válcují, nedokáží v zápasech přidat gólové vyjádření.

"Někdy jsem na lavičce až unavený z toho, když se koukám na mé hráče, jak hrají výborně, vytváří si šance, ale nedokáží vstřelit branku," litoval Mourinho. "Říkal jsem už mnohokrát, že kdybychom proměnili každou šanci, do které se dostaneme, jeli bychom domů se šesti, sedmi vstřelenými góly."

Jenže realita vypadá jinak. "Na každou branku se strašně nadřeme. Tady (na Stoke) jsme riskovali ztrátu zápasu tím, že si dáme vlastní gól a pak čekáme až do nastavení, než vyrovnáme. I přes naši výtečnou sérii neporazitelnosti a skvělým propojením s fanoušky jsme tady ztratili dva body," mrzelo Mourinha.