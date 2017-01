Opravdu Bravo?! Brankář City pod palbou, dva zápasy nepřevedl zákrok

REKLAMA

Když Joe Hart, miláček Etihad Stadium, odcházel hostovat do Turína, všem bylo jasné, že jeho nástupce nečeká jednoduchý úkol. Claudio Bravo z Barcelony měl být ideální náhradou.

Zkušený brankář, vítěz Ligy mistrů, navíc skvěle hrající nohama, což ideálně padne do Guardiolova stylu. Místo toho se Chilan stal symbolem defenzivní nejistoty City, a kritici hovoří jasně - ať je s míčem u nohy dobrý, jak chce, když balón letí vstříc jeho rukavicím, moc toho nepředvede.

O tom přesvědčuje i Bravova statistika, který se stal terčem četných vtípků na internetu, z posledních dvou zápasů. Dvě střely Tottenhamu, dva góly. Čtyři střely Evertonu, čtyři góly. Poslední zákrok 33letého Chilana si fandové City užili 2. ledna, když Bravo v nastavení vychytal obránce Burnley Michaela Keana.

Z posledních 24 střel dostal gól 16krát a patří statisticky k nejhorším brankářům v lize. Jen pro porovnání, ze stejného počtu pokusů inkasoval Petr Čech v sedmi případech, jednička vedoucí Chelsea Thibaut Courtois dokonce jen v pěti.

Lepší než Bravo je, alespoň v tomto ohledu, dokonce i David Marshall, který hájí barvy Hullu, o záchranu bojujícího týmu s nejprostupnější obranou v lize.

Pep Guardiola ale nechce svádět všechnu vinu na prachbídnou formu Claudia Brava. "Musíme být důslednější v pokutovém území, na obou stranách hřiště," řekl po prohře 0:4 s Evertonem, která byla nejhorší v jeho kariéře. "Není to jen o brankáři, bylo by pro mě snadné to na něj svést. Sice očekávám od Brava víc, ale to samé i od sebe," dodal.

Kde vzít potenciální náhrady? Týmová dvojka Willy Caballero moc příležitostí nedostává a klub mu pravděpodobně neobnoví smlouvu, která končí v létě.

Joe Hart z turínského hostování nemůže být stažen, navíc se do médií sám vyjádříl, že očekává, že ho klub v létě prodá. Žolíkem by mohl být Argentinec Gerónimo Rulli. Ten hájí barvy Realu Sociedad. pátého týmu La Ligy, a Citizens na něj mají předkupní právo.

Guardiola ale do léta nehodlá brankářský post řešit. Bravo tak do konce ligové sezony, do které zbývá 16 zápasů, zřejmě dostane ještě hodně příležitostí vylepšit své zatím mizerné statistiky.

