Leicester se topí v bídě. Jsi sobecký egoista, slyšel kouč od agenta

Pohádky mívají nádherný příběh se šťastným koncem. To se Leicesteru povedlo, když minulý rok na jaře slavil šokující titul. Osm měsíců od historického triumfu ale klekl anglický šampion na kolena. Schytává to i oblíbený kouč Claudio Ranieri. "Chová se jako sobecký egoista," vzkázal mu agent Horacio Rossi kvůli tomu, že jeho klient Leonard Ulloa nedostává v týmu prostor, ač mu to italský kouč podle jeho slov před sezonou slíbil.