Šílený zápas Arsenalu: Brankář odešel na pivo, na hřiště vběhl naháč

Zápas se slavným Arsenalem, to byl pro pětiligový Sutton svátek. Jejich maličký stadion se dočkal dočasných renovací, včetně televizního studia pro partu z BBC kolem Garyho Linekera, povinnosti hráčů ale zůstaly při starém. I náhradní gólman Wayne Shaw, který se stal hvězdou internetu, se musel chopit role uklízeče a před zápasem luxoval kolem laviček.

Hráči Arsenalu dostali kromě skromné šatny i specifická pravidla. Žádný z nich například nesměl vběhnout na hřiště se žvýkačkou v ústech, aby jejím následným vyplivnutím neponičil umělý trávník.

Na ten si ale už v prvním poločase udělal výlet jeden ze svérázných fanoušků, a křídelník Alex Iwobi musel obdivovat jeho neobvyklý outfit - boxerky a gumovou masku žirafy, maskota domácího celku.

Na hřiště při zápase Arsenalu vběhl fanoušek s maskou žirafy • Foto Reuters

Arsenal se v prvním poločase zmohl jen na dvě střely na branku, jedna z nich si ale našla svou cestu do sítě, prosadil se Lucas Perez. Hráči Suttonu si i přes nepříznivý výsledek zápas užívali a nevyužitý gólman Shaw si dokonce o poločasové přestávce odskočil z lavičky rovnou na bar, kde teklo pivo proudem.

Během druhého poločasu, když už měl Sutton vyplýtvaná všechna střídaní, si zase na lavičce pochutnal na masovém koláči. Fotky okamžitě obletěly fotbalový svět.

I kid you not. Sutton reserve keeper Wayne Shaw is in the bar at half-time. pic.twitter.com/f7014pXRBP