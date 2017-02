Zmar Liverpoolu. Bojím se o Kloppa, kritizuje po Leicesteru legenda

Do roku 2017 vstupovali jako největší vlčáci za lídrem z Chelsea. Jenže teď se fotbalisté Liverpoolu topí v močálu plného krize. Od ledna v lize vyhráli jediné utkání a hořkou pilulku polykali i v pondělí večer proti Leicesteru. Ligový šampion po vyhazovu trenéra Ranieriho ožil a soupeře zadupal do země výsledkem 3:1. Naopak na „Reds“ se sype vlna kritiky, kterou odnáší i jinak velmi populární trenér Jürgen Klopp.

„Liverpool mě úplně šokoval,“ přiznala po jasné prohře klubová legenda Jamie Carragher. „Mám rád Jürgena Kloppa, ale obávám se o něj. Liverpool je na cestě k tomu, aby opět dostal 50 gólů za sezonu (nyní jich inkasoval 33), a nedokáže tomu nijak zabránit,“ pokračoval někdejší výtečný stoper v hodnocení utkání.

Leicester naopak předvedl možná nejlepší výkon sezony a svého soupeře si namazal na chleba. Po odvolání trenéra Ranieriho na hřiště vlétl úplně jiný tým a připomněl se výkony, kterým se v minulé sezoně dotlačil k pohádkovému titulu. Hráči balon posouvali rychle nahoru, zápas odehráli v maximálním nasazení a sázeli na kolmé přihrávky spojené s bleskovými protiútoky.

Naopak Liverpool do utkání šel naprosto nepřipravený, což v Anglii hází na triko Jürgenu Kloppovi. „Nemůžete vyhrát žádný zápas, pokud budete dostávat tolik gólů. Liverpool hraje pořád stejně. Proč třeba nechali hrát s míčem stopery Hutha a Morgana a nedokázali využít rychlosti Maného?“ ptal se Carragher. „Nechápu, proč nezměnil taktiku. Klopp příliš důvěřuje určité skupině hráčů. Musí v létě udělat změny a tým posílit,“ dodal současný fotbalový expert.

Liverpool si prohrou na hřišti obhájce titulu značně zkomplikoval situaci. Sezonu měl přitom rozjetou výborně – do roku 2017 tým vstoupil na druhém místě se 43 body, na vedoucí Chelsea ztrácel jen šest bodů. Jenže od ledna se Liverpool trápí, vyjma skalpu Tottenhamu (2:0) mužstvu chybí výsledky. Pátá porážka v sezoně znamená, že na lídra z Chelsea mužstvo ztrácí propastných 14 bodů.

Proti Leicesteru šlo navíc o třetí porážku v aktuálním ročníku s týmem, který se v době zápasu nacházel v pásmu sestupu. „Vypadalo to, jako kdybychom před zápasem vůbec nemluvili o síle Leicesteru, a to je opravdu problém,“ přiznal zklamaný Klopp. „Náš výkon nebyl dobrý od první vteřiny, tímhle stylem ve fotbale prohráváte zápasy. Není pro to žádná omluva, nehledám výmluvy. Musíme dál pracovat a udělat všechno pro to, abychom se příště zlepšili,“ slíbil německý kouč.

Podle Carraghera jsou ale problémy Liverpoolu hlubší. „Když se daří, fanoušci Liverpoolu mají občas sklony si něco nalhávat. Ale James Milner není levý obránce, Lucas Leiva není stoper. Ten tam proti Leicesteru vůbec neměl nastoupit, já za něj byl šťastný, když vystřídal. Je to, jako kdybych já hrál na pravém křídle. Vardy ho absolutně přehrál,“ nelíbilo se liverpoolské legendě.

Ve studiu britské Sky Sports s ním souhlasil i někdejší obránce Manchesteru United Gary Neville. „Myslím, že od Kloppa bylo příliš jednoduché říct, že hráči neposlouchali jeho přípravu. Všichni víme, že Liverpool má špatnou obranu i brankáře. To jsem před zápasem očekával. Jenže na hřišti jsem postrádal jejich energii, po dvoutýdenní pauze mi chyběla. A to je opravdu problém. Co dělali v La Manze?“ připomněl Neville 16denní přestávku mezi ligovými zápasy, kterou klub strávil na tréninkovém kempu ve Španělsku. „Na druhou stranu bych je po dnešním večeru ještě nevyřazoval z boje o nejlepší čtyřku. Ostatní týmy také ztrácí,“ připomněl současný oblíbený fotbalový glosátor.