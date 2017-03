Po stopách Beckhama? Terryho z Chelsea láká LA Galaxy, chtějí i Zlatana

Chelsea se řítí za titulem, jenže její kapitán a lídr John Terry sleduje skvělou jízdu jen zpovzdálí. A tak se opět mluví o jeho odchodu do zámořské MLS. Podle zahraničního tisku je stále blíž a blíž k odchodu do LA Galaxy, klubu, v jehož barvách působila už jiná anglická legenda a Terryho bývalý kolega z reprezentace David Beckham.

Nejedná se o první spekulaci, která odchod dlouholeté ikony „blues“ naznačuje. V průběhu lednového přestupového období si Terryho chtěl vypůjčit Bournemouth a Chelsea byla ještě proti. Po sezoně už ale může svůj postoj přehodnotit.

Hlavním důvodem je to, že pod italským lodivodem Antoniem Contem nastoupil zkušený stoper v letošní sezóně Premier League i kvůli vleklým zdravotním problémům jen do pěti zápasů. Dále tomu nasvědčuje, že Terryho smlouva vyprší v létě a jednání o jejím prodloužení dosud nebyla zahájena. Takže do USA by mohl odejít zadarmo.

S Terryho odchodem by Chelsea ztratila poslední výraznou ikonu, která pamatuje začátek slavné éry pod taktovkou bohatého majitele Romana Abramoviče. Petr Čech už sbírá čistá konta v Arsenalu, Terryho souputník Frank Lampard před měsícem ukončil kariéru a Didier Drogba je v současné době bez angažmá.

Terry působí v modrém celku od svých čtrnácti let a kromě krátkého hostování v Nottinghamu Forest v roce 2000 nikdy neoblékl dres jiného klubu.

V Galaxy prý mají eminentní zájem i o další zkušenou hvězdu Premier League. Klub z města andělů chce získat střelce Zlatana Ibrahimovice z Manchesteru United. "Mají šanci, ať už tohle, nebo příští léto," řekl o lákání švédského kanonýra do Los Angeles bývalý obránce a generální manažer Galaxy Alexi Lalas. "Pro něj by to byla příležitost přinést značku jménem Zlatan do nového prostředí, kde ji lidé mimo fotbal neznají," dodal.