Nejlepší proti nejlepším? Arsenal dál selhává, Liverpool jasně vládne

První šok pro příznivce Arsenalu přišel už při oznámení sestav. Nejlepší střelec týmu Alexis Sánchez ve šlágru 27. kola Premier League na půdě Liverpoolu zůstal jen na lavičce. Další následovaly v samotném utkání. 9. minuta – 1:0. Pak další šance domácích a konečně i druhý gól. Ne, Arsenal to na nejlepší týmy neumí. Fanoušci chtějí hlavu trenéra Arséna Wengera.

Potvrdil snad Wenger spekulace, že Alexis Sánchez je na odchodu z Arsenalu? Jinak si absenci hvězdného útočníka v základní jedenáctce ve šlágru kola nešlo vysvětlit. Francouzský kouč nicméně přišel s jiným odůvodněním.

„Rozhodli jsme se hrát více přímo, proto jsem chtěl mít na hřišti dva vysoké hráče,“ tvrdil. „Nebylo snadné Alexise posadit, ale stojím si za tím,“ dodal. Tak jako tak, ukázalo se to jako chyba.

Liverpool totiž první poločas zcela opanoval. Už po necelých deseti minutách mohl naplněný Anfield slavit. Rychlou akci domácích zakončil po Maného přihrávce volný Roberto Firmino, brankář Arsenalu Petr Čech neměl šanci. A představení „The Reds“ pokračovalo.

Ve 29. minutě to vypadalo na další zásah Liverpoolu, tentokrát ho ale famózně odmítl český brankář. Čech vyrazil Coutinhovu střelu tak úžasně, že soutěž o zákrok kola už je vlastně zbytečná, vítěze zná.

SESTŘIH Premier League: Liverpool - Arsenal 3:1. Firmino a Mané řádili

Ovšem Arsenal ani kouzlo zkušeného brankáře neprobralo. Právě naopak, do poločasu se ještě stihl prosadit Mané a bylo to 2:0. „Neměli jsme ideální herní rytmus, ale byl to zápas dvou poločasů,“ tvrdil Wenger.

Ano, ve druhém dějství Arsenal ožil. Výrazně k tomu ale pomohl právě příchod Alexise Sáncheze, který hned patřil k nejaktivnějším borcům na place. Taktický plán s hvězdou na lavičce tedy Wengerovi vůbec nevyšel. A jen posílil už tak jasné hlasy fanoušků Arsenalu, kteří si přejí konec francouzského manažera.

Naději sice hostům vystřelil po Sánchezově přihrávce Danny Welbeck, na víc se ale Arsenal nezmohl. Naopak v závěru využil prořídlé obrany „Gunners“ střídající Divock Origi, krásně našel Georginia Wijnalduma a ten s přehledem zvýšil na 3:1.

Petr Čech byl potřetí bez šance a Arsenal bez bodů. „Byli jsme skvělí. Po prohře v Leicesteru jsem chlapcům něco řekl a nebyla to moc hezká slova. Teď to bylo super,“ radoval se trenér domácích Jürgen Klopp.

Tabulka ze vzájemných soubojů TOP 6 Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 1. Liverpool 9 5 4 0 15:8 19 2. Chelsea 8 4 1 3 14:11 13 3. Tottenham 8 2 3 3 9:9 9 4. Man. City 6 2 1 3 7:10 7 5. Man. United 6 1 3 2 4:7 6 6. Arsenal 7 1 2 4 11:14 5

Kdo má rád čísla, výsledek ho ale překvapit nemohl. Zápas totiž potvrdil jednu zajímavou statistiku a to na obě strany. Liverpool je v této sezoně vůbec nejlepším týmem v soubojích s takzvanou TOP 6 Premier League, do které kromě něj patří Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United a Arsenal. A právě Wengerův tým je naopak nejhorší.

Pokud bychom se podívali na minitabulku ze vzájemných zápasů TOP 6, Liverpool ji s přehledem vládne. Za 9 utkání posbíral 19 bodů. Naopak u Arsenalu se opět ukazuje, že v posledních letech na ty nejsilnější týmy nestačí.

Ze sedmi soubojů proti nejlepším dokázal získat jen 5 bodů se skóre 11:14. Jedinou výhru navíc zaznamenal proti Chelsea, která si ještě ze začátku sezony zvykala na nový styl Antonia Conteho.

Tohle skutečně není bilance, kterou by se měl chlubit aspirant na titul. A proto můžeme očekávat, že nápisy „Wenger OUT“ z rukou fanoušků Arsenalu jen tak nezmizí…