Ostuda! Hvězdný Alexis dostal míčem do ramene a svíjel se. Pak ukázal bebí

Arsenal byl proti Leicesteru lepším týmem, dlouho se ovšem nemohl prosadit. Gól si nakonec museli dát hosté sami, v 86. minutě si míč nešťastně do vlastní branky srazil stoper Robert Huth. Hosté se ale nevzdali a ještě chtěli vyrovnat.

V 93. minutě chtěl hodit dlouhý míč do vápna Arsenalu obránce Leicesteru Christian Fuchs. V tom se mu ale snažil zabránit Alexis Sánchez, který stál jen kousek od lajny. Hostující bek ho tak hodem trefil do ramene.

Fuchs nejspíš dobře věděl, co dělá, to ovšem neomlouvá ostudnou reakci útočníka Arsenalu. Ten totiž pár vteřin poté, co míčem dostal, v pohodě stál. Evidentně mu nic nebylo. Přesto se najedou složil na zem a začal se svíjet.

Can you believe Alexis Sanchez managed to play on after this? So, so brave... pic.twitter.com/zKwp0ufcXb