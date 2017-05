Z Realu do United! Loučil se James, desítku má vzít Rooneymu. Co Bale?

Čeká ho ještě klíčové finále Evropské ligy, v Premier League ale José Mourinho nemůže být spokojený. Manchester United dokončí sezonu na šestém místě, takové příčky na Old Trafford samozřejmě neberou. Vedení klubu už spřádá plány, jak mužstvo v létě posílit. Velmi pravděpodobný je příchod Jamese Rodrígueze z Realu. Podle informací Daily Mail by dokonce měl převzít číslo deset od současného kapitána Waynea Rooneyho. Pracuje se i na jiných hvězdách, variantou je další eso z Realu Madrid Gareth Bale.

Léto na Old Trafford bude pořádně pálit. Zřejmě se výrazně okysličí stávající kabina, aby se mužstvo v příští sezoně vrátilo do boje o titul. Média zmiňují řadu špičkových jmen, na která má políčeno José Mourinho.

Klub už je domluvený s James Rodríguezem. Kolumbijský ofenzivní záložník při víkendovém duelu se Sevillou (4:1) po vystřídání dlouho mával fanouškům Realu a jasně naznačil, že ve Španělsku končí. Důvody jsou jasné – malé herní vytížení, které chce nejlepší střelec mistrovství světa v Brazílii hledat jinde.

Manchester United přivítá 25letého šutéra s otevřenou náručí. James má stejného agenta jako trenér José Mourinho (Jorge Mendes), který výrazně pomohl k uzavření dohody. Kolumbijský reprezentant už je domluvený na osobních podmínkách. Ve smlouvě, kde figuruje i firma adidas oblékající United, prý dokonce stojí, že převezme číslo deset, které dosud nosí Wayne Rooney. Jednatřicetiletá ikona klubu ale vypadla ze sestavy a naopak tým s velkou pravděpodobností v létě opustí.

Zbývá tak nalézt dohodu mezi kluby, což by neměl být problém – Real se s Jamesovým odchodem už smířil a pomalu hledá náhradu. Prezident Florentino Pérez si na jeho místo přeje nejlepšího hráče Chelsea Edena Hazarda. James přišel do Realu v létě 2014 a stál 60 milionů liber (1,8 miliardy korun), do United nejspíš zamíří o poznání levněji.

Nejistá situace v Realu panuje okolo Garetha Balea. Velšský záložník často marodí a fanoušci volají po tom, aby zůstával mimo sestavu. Mohl by tak svolit k návratu na Ostrovy. „Pokud se tak rozhodne, opravdu může kývnout United,“ píše anglický server talkSport, specializovaný web na přestupové spekulace.

Trenér Mourinho spřádá plány i na další hráče. Pokud se nedohodne na pokračování spolupráce s momentálně zraněným Zlatanem Ibrahimovicem, soustředí se na dvě útočná esa – Antoine Griezmann z Atlétika, kde ale za svého klíčového hráče vzhledem k omezení přestupů nemohou koupit adekvátní náhradu. Možností je i nejlepší střelec Premier League Romelu Lukaku, toho ale José Mourinho vyprovodil z Chelsea v létě 2013.

Manchester United hodlá do svých řad vrátit i Michaela Keanea z Burnley. 24letého stopera tam za dva miliony liber prodal v lednu 2015 Luis van Gaal. Od té doby se Keane stal jedním z nejlépe hodnocených zadáků v Anglii a debutoval i v národním týmu. United bude jeho vykoupení zpět stát 25 milionů liber (775 milionů korun).