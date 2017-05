Kvůli simulantům mění v Anglii pravidla. Nesmysl! reaguje Allardyce

Fotbalisté v Anglii budou moci podle nových pravidel dostávat zpětně tresty zákazu startu za filmování. Pokud hráči simulováním oklamou rozhodčího tak, že vyloučí soupeře či odpíská penaltu, bude následovat minimálně dvouzápasový distanc. To se však nelíbí kouči Crystal Palace Samovi Allardyceovi. Novinku zpochybňuje tvrzením, co bude s hráči, kterým bude simulace odpískána nesprávně.

Úpravu pravidel dnes schválila Fotbalová asociace, nové regule vstoupí v platnost v příští sezoně. O provinění hráčů bude na základě videozáznamů rozhodovat tříčlenná komise ve složení rozhodčí, bývalý trenér a bývalý fotbalista, jež se musí na případném trestu jednomyslně shodnout.

„Naprostý nesmysl,“ protestuje kouč Crystal Palace. „Co bude, až se hráč potrestá neprávem? To se mu budete omlouvat, že příště se to nestane?“ ohradil se proti novince Allardyce.

V jeho týmu je jeden z nefaulovanějších hráčů v Premier League křídelník Wilfried Zaha. „Několikrát jsem se dohadoval se sudími, aby ho na hřišti více chránili. Jeho talent se rozvíjí a každý, kdo proti nám hraje, se ho neférově snaží faulovat,“ pokračoval.

„Chtělo by to technologii, kdy bychom se na to podívali. Pořiďte trestnou lavici, pošleme na ni hříšníka a po deseti minutách může jít zpátky. Přestaňte platit lidem, kteří ve fotbale vymýšlí úplné nesmysly,“ dodal bývalý kouč anglické reprezentace.

U té však vydržel pouhých 67 dní a po skandálu, kdy byly zveřejněny tajné nahrávky, na níž řekl novinářům přestrojeným za asijské investory, že umí obejít pravidla při přestupech, a dohodl si i provizi 400 tisíc liber (asi 12,4 milionu korun).

V Anglii už od sezony 2004/05 může asociace zpětně trestat hráče za prohřešky proti pravidlům zasluhující červenou kartu, které však v zápase sudí nepostřehl.