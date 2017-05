V Liberci nehrál, v Tottenhamu baví! Slovák Lesniak už srovnal Rashforda

Před pěti dny oslavil jednadvacetiny a od trenéra Mauricia Pochettina za to dostal parádní dárek. Slovenský talent Filip Lesniak dostal poprvé důvěru v prvním mužstvu Tottenhamu, a za šest minut při demolici v dohrávce 34. kola Premier League proti Leicesteru 6:1 se odvděčil asistencí na branku Harryho Kanea, kterou kanonýr dovršil hattrick. Přitom ještě loni v létě s Lesniakem počítali ve Slovanu Liberec, kde se ale nedokázal prosadit.

Tottenham už o druhé místo v domácí soutěži nikdo nepřipraví, Mauricio Pochettino tak proti loňským šampionům z Leicesteru mohl - a vinou zranění několika hráčů i trochu musel - zamíchat sestavou. Do zápasu, který Spurs nakonec jasně ovládli, nominoval dva hráče z juniorky, teprve osmnáctiletého útočníka Samuela Shashoua a slovenského záložníka Filipa Lesniaka.

Vnuk slovenského reprezentačního trenéra Jána Kozáka přitom aktuální sezonu totiž začal ve Slovanu Liberec, který jej přivedl na hostování s opcí. Po přestupu Davida Pavelky do Turecka měl Lesniak zvýšit konkurenci ve středu hřiště, v ePojisteni.cz lize ale naskočil do jediného zápasu na 22 minut. Dalších 19 minut přidal v MOL Cupu a sedm minut si zahrál v Evropské lize. Zbytek podzimu pak strávil v juniorce, než se vrátil do Tottenhamu, kde nastoupil k sedmi utkáním mládežnické Premier League a čekal na šanci v prvním týmu.

Ta přišla v 86. minutě proti Leicesteru. Lesniak vystřídal Moussu Dembelého, který je v klubu jedním z jeho vzorů. „Trénoval jsem s Dembelém a Victorem Wanyamou a byl to neuvěřitelný zážitek. Snažím se je při zápasech co nejvíc sledovat,“ řekl Lesniak před několika dny klubovému časopisu.

Slovenský reprezentant do 21 let zazářil hned po třech minutách, když našel Harryho Kanea. Nejlepší střelec ligy byl v ráži, po Lesniakově pasu završil hattrick a v nastavení ještě přidal čtvrtou branku.

Při debutu v Anglii rozhodně zaujal, a fanoušci na internetu se jeho výkonem baví. "Filip Lesniak má v této sezoně Premier League stejně asistencí jako N´Golo Kanté, Henrik Mchitarjan a Marcus Rashford," rýpl si do rivalů z Chelsea a Manchesteru United fanouškovský účet HotspurRelated.

U Slovákova profilu na Wikipedii se zase objevila poznámka, že proti Leicesteru zaznamenal "jednu z nejúžasnějších prihrávek v poválečné éře." Jiní zase vtipkovali, že na něj Tottenham už dostal sedmdesátimilionovou nabídku od čínského týmu.

Konec žertům, Lesniak si každopádně může gratulovat: svoji první šanci v Premier League využil naplno.