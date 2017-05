Anglie řeší Rooneyho. Everton za poloviční plat, nebo čínské miliony?

Po oslavách triumfu Manchesteru United v Evropské lize má Anglie další velké téma. Co bude s Waynem Rooneym? 31letý forvard klub po 13 letech s největší pravděpodobností opustí. Rýsují se dvě varianty - odchod za královskými miliony do Číny, nebo návrat do Evertonu, kde anglická ikona začínala. Oboje má svá pro i proti. Rooney se chce rozhodnout během příštích týdnů, kde vše zváží se svou rodinou.

Když ve Stockholmu šel na plac v 90. minutě za stavu 2:0, z pohledu José Mourinha šlo spíš o symbolické gesto. Wayne Rooney ve finále Evropské ligy proti Ajaxu zažil pravděpodobně poslední ostré utkání v dresu Manchesteru United.

"Mám na stole hodně nabídek, z Anglie i ze zahraničí," nechtěl Rooney blíž specifikovat svou budoucnost. "Tenér chce, abych zůstal, jenže... Já se budu řídit především podle fotbalové stránky. Rozhodnu se v příštích týdnech společně s rodinou, když budeme na dovolené," dodal 31letý útočník.

United v této sezoně odehráli ohromnou porci 64 zápasů. Rooney ale víc fandil svým parťákům z lavičky, než pomáhal na hřišti. Kapitán týmu zasáhl pouze do 26 zápasů, vstřelil osm gólů. Především kvůli slabému hernímu vytížení přemýšlí o změně dresu.

"Podívejte, v první řadě jsem vždycky týmový hráč. Tenhle rok jsem nikdy nesklonil hlavu. Chápal jsem, co je dobré pro tým a snažil se odevzdat všechno, pokud mě trenér postavil," pravil Rooney.

"Samozřejmě, že chci hrát a být na hřišti. Kdybych byl mladší, frustrovalo by mě to víc. Takhle jsem lépe chápal, co je dobré pro tým. Jsem šťastný být součástí mužstva a pomáhat mu nějakým způsobem k trofejím. Tohle jsem dělal posledních osmnáct měsíců. Teď se musím rozhodnout, jestli chci v tomhle pokračovat, nebo odejít a pravidelně nastupovat," naznačil Rooney směr sých myšlenek.

Nejlepší střelec Manchesteru United má podle informací z britských médií minimálně dvě lukrativní nabídky z Číny. Rýsuje se astronomická dvouletá smlouva s platem 480 000 liber týdně (14,9 milionu korun), což je přibližně o polovinu víc, než momentálně bere na Old Trafford.

Pokud by Rooney svolil k přestupu v rámci Anglie, v úvahu připadá jediný klub. "Hrál jsem Premier League ve dvou klubech, nikde jinde už nastupovat nebudu," prohlásil razantně.

To by znamenalo návrat do Evertonu. Rooney by zůstal v Premier League, navíc by měl možnost znovu se dostat do národního týmu, pokud by hrál a dostal se do formy. Pohoršil by si finančně, Everton mu prý nabízí smlouvu na 150 000 liber týdně (4,7 milionu korun).

"Můj odhad je, že půjde o velký návrat do Evertonu. Jsem si jistý, že má spousty nabídek z celého světa, ale když si bude moct vybrat, vezme Everton," uvedl pro BBC někdejší anglický útočník Alan Shearer.

"Bude to jako návrat domů. Měl skvělou kariéru a zaslouží si odejít z United s maximálním respektem. Nemyslím si, že peníze budou hrát velkou roli. Finančně je zajištěný do konce života, půjde o to, aby si vybral místo, které bude sedět jemu i rodině," dodal bývalý reprezentant.