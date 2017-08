Neymar může nastoupit! Barcelona dostala od PSG kompletní odstupné

Neymar přišel do Paříže minulý týden a doufal, že by mohl za PSG nastoupit už v úvodním sobotním ligovém kole proti Amiens. Barcelona tehdy ale ještě neměla na účtu celou přestupní částku, a proto do Francie neposlala mezinárodní přestupní certifikát potřebný k registraci v novém klubu.

Dokumentaci dostal francouzský svaz až dnes. "Neymarova smlouva bude odpoledne zanesena do systému, takže v neděli může hrát," citovala agentura AFP prohlášení svazu.

Neymar opustil Barcelonu po čtyřech letech, během kterých s katalánským klubem získal dva tituly a jednou vyhrál Ligu mistrů. PSG z brazilského reprezentanta udělal nejdražšího hráče v historii, když více než zdvojnásobil dosavadní rekord Paula Pogby. Za francouzského záložníka Manchester United loni poslal do Juventusu 105 milionů eur.