Nevyšel Mahrez, přišel Schick. Ředitel AS Řím popsal, proč ho klub koupil

Patrik Schick se svým agentem Pavlem Paskou po příletu do Říma • Facebook.com

Patrik Schick zdraví fanoušky AS Řím • Facebook.com

Patrik Schick se v AS Řím upsal na pět let • asroma.com

Patrik Schick bude oblékat v AS Řím dres s číslem 14 • asroma.com

Přestup Patrika Schicka do AS Řím? Pro sportovního ředitele italského klubu Monchiho až druhá varianta. V létě se totiž primárně zajímal o Rijáda Mahreze z Leicesteru City, ale anglický celek nechtěl o prodeji své opory ani slyšet. A tak začal španělský odborník znovu hledat a ukázal právě na Schicka. Přetahování o 21letého českého reprezentanta podle něho byl jeden z nejsložitějších operací, které v novém působišti zatím řešil.

Na jaře začal úřadovat na nové adrese. Španělskou Sevillu vyměnil za hlavní město Itálie. Uznávaného sportovního ředitele Monchiho však ve věčném městě nečekalo nic snadného. V letním přestupovém období musel řešit odchody Antonia Rüdigera do Chelsea, Leandra Paredese do Zenitu a především opory Mohameda Salaha, kterého zlákal Liverpool.

Největší výzvou bylo nahradit právě egyptského křídelníka, který 34 branek vstřelil a na dalších 24 přihrál. O jménu však měli v Římě brzy jasno. „Chtěli jsme levonohé křídlo a hned nás napadl Rijád Mahrez. Jeho přestup už byl připravený, ale vše selhalo na tom, že ho Leicester nechtěl prodat. Stejně jako řekl ne nám, odmítl i Barcelonu,“ prozradil v rozhovoru pro Gazzetta dello Sport Monchi.

V ten moment museli v klubu začít pracovat na nové variantě, kterou se, jak se později ukázalo, stala česká kometa Sampdorie Janov. I přesto, že typologicky se jednalo o odlišného hráče, než jsou Salah s Mahrezem.

„Patrik není pro roli křídla úplně ideální, ale byla to obrovská investice do klubu,“ vysvětlil Monchi angažování Schicka. „Byla by velká chyba, kdybychom boj o něj vzdali jen z taktických důvodů.“

Jednání kolem přestupu českého útočníka, který v Serii A zazářil hned v první sezoně poté, co opustil pražskou Spartu, byly podle ředitele „Vlků“ velmi náročná. „Konkurence byla ohromná. Kromě nás ho chtěl Juventus, Neapol, Inter, další kluby mimo Itálii… V přesvědčování hráče nám ve finále hodně pomohla značka AS Řím, která má velký zvuk,“ uvedl Monchi.

Řeč padla i na Schickovu rekordní přestupní částku. 40 milionů eur za hráče ještě v Římě nikdy klub nezaplatil. Ani samotný Monchi nikdy nepořizoval do Sevilly drahé posily. Jeho maximum, které za hráče utratil, bylo 15 milionů eur.

„Samozřejmě v mém popisu práce je, abych dělal pro klub to nejlepší, ale Patrik je pro nás významný obchod. Přestupová částka svědčí o jeho výkonech. Do budoucna si od něj slibujeme opravdu hodně," dodal.

Zatím však fanoušci na Schickova kouzla marně čekají. Od srpnového podpisu smlouvy viděli českého fotbalistu v dresu AS jednou v přípravném utkání a v lize si kvůli neustávajícím zdravotním potížím připsal 15 minut proti Hellasu Verona.