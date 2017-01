Nový znak Juventusu? Nedvěd se zamiloval, fanoušci dávají ruce pryč

Juventus je víc než klub, je to styl života. To si myslí jeho prezident Andrea Agnelli, a říká, že nový znak Staré dámy s touto myšlenkou koresponduje.

Logo, na kterém dominuje velké bílé písmeno J, je prý výsledkem roční spolupráce s marketingovou agenturou. Agnelli se při jeho obhajobě odvolává na slavnou větu jeho strýce a bývalého majitele Juventusu: "Jsem nadšený vždy, když v novinách vidím slovo začínající na J."

"To, kým jsme teď, definují sociální sítě," komentoval Agnelli dále. "Jestli se chceme vyvíjet, musíme komunikovat s novými cíly přes nové kanály. Zaměřit se na ženy, děti a mladistvé. Skrze fotbal chceme komunikovat o hodnotách, které jej přesahují."

Dal 1897 al 2017. La nostra storia, il nostro futuro. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/WceorlriH2 — JuventusFC (@juventusfc) January 16, 2017

Své nadšení z nového loga sdělily i klubové legendy. "Jsem do loga zamilovaný od první minuty a doufám, že potěší i ostatní," řekl pro server calcionews24.com Pavel Nedvěd, který je členem vedení klubu. "To logo ukazuje, že značka Juventusu je globální, a přesahuje mimo sport do mnoha dalších sfér našich životů," uvedl zase kapitán Gianluigi Buffon, který už šestnáctým rokem hájí branku Juventusu.

Mimo zástupců klubu ale mnoho pozitivních reakcí nehledejte. Řada fanoušků Staré dámy považuje jednodušší znak za hloupý vtip. "Znčili jste sto let historie," stěžoval si jeden z nich. "Del Piero nebojoval za tyhle s**čky," přisadil si další.

Bývalý tenista Robin Söderling na Twitteru ukázal, že vidí jasnou inspiraci v logu jeho vlastní značky RS Tennis. Britský novinář Sid Lowe zase v žertu označil za autora kadeřníka Paula Pogby, který má podobné linky často vytvarované ve vlasech.

I'm sure thousands have already said this but, good grief, that Juventus logo ... did the get the bloke that did Pogba's hair? — Sid Lowe (@sidlowe) January 17, 2017

Jiní fotbaloví reportéři to nevidí zas tak černě. "Čím víc se na to logo koukám, tím víc se mi líbí. Juventus se jako vždy soustředí na budoucnost," myslí si redaktor Goal.com Romeo Agresti. Komentátor Serie A Sheridan Bird zase připomíná, že i novátorské logo se ohlíží za minulostí, kdy hráči Staré dámy nosili na prsou právě jen písmeno J.

#Juventus 1940s shirts....what people call the "old" badge actually came after the "J".... pic.twitter.com/7beUttCvRb — Sheridan Bird (@SheridanBird) January 16, 2017

"I v časech inovace a změny nesmíme zapomínat na to, kým jsme," klidní všechny reakce klubový prezident Agnelli. Podle něj by fanoušci neměli zapomínat, že podstatou Juventusu vždy bude to, co předvádí na hřišti.