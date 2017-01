Hon na Schicka! Janov odmítl 400 milionů, chtěli ho v AC, Interu i AS Řím

Když v létě nejlepší střelec kvalifikace EURO do 21 let odcházel ze Sparty do Serie A, nekladl si velké cíle. První sezona v zahraničí pro něho měla být především aklimatizační. Alespoň mu to tak naznačil klub. Jenže vývoj jeho angažmá nabral trochu větší obrátky. Mladému útočníkovi se začalo v dresu Sampdorie náramně dařit. Postupně mu naskakovaly branky v lize i v poháru, přidal pár asistencí, a v průběhu sezony se probojoval i do základní sestavy. To samozřejmě neuniklo předním italským klubům.

Ty už se po půl roce rozhodly, že zkusí talentovaného střelce přístavnímu celku uloupit. Deník Corriere dello Sport informuje o tom, že čtveřice AC Milán, AS Řím, Inter a Fiorentina nabídla v den uzavření lednových přestupů za Schicka 15 milionů eur (405 milionů korun).

„Ano, nabídky na Patrika tu jsou. A to nejenom z Itálie, jedná se i o jeden zajímavý klub z Francie,“ prozradil Sportu hráčův agent Pavel Paska. Zároveň však dodal, že o přestupu nechce vedení klubu ani slyšet. „Za tyto peníze ho nechtějí uvolnit. A pokud mám mluvit za sebe, nepřeju si to ani já, protože Patrikův fotbalový vývoj není uzavřený. V tuto chvíli by mu změna mohla uškodit,“ vysvětluje Paska.

Právě on nasměroval Schicka do Itálie, když se společně v létě rozhodovali, jakým směrem se jeho kariéra bude ubírat. „Je to klub, který hráče vychovává. Pomáhá jim zlepšovat se. Fotbalistu perfektně připraví po fyzické i taktické stránce. A pak ho výhodně prodá. To je pro dvacetiletého kluka naprosto ideální,“ uvedl v rozhovoru pro Sport.

A Schickovi italský fotbal padl jako ulitý. V této sezoně vstřelil pět ligových branek, z toho čtyřikrát nastupoval do zápasu jako střídající hráč. Když se k tomu připočítají dvě pohárové trefy, blíží se ke své bilanci (9 branek) z minulé sezony v dresu Bohemians 1905.

V klubu si jeho výkony pochvalují. „Má v sobě velkou osobnost a zdobí ho kvalitní technika a góly prostě umí vycítit,“ rozplýval se po nedělním zápase s AS Řím (3.2) kouč Marco Giampolo, poté co sparťanský odchovanec přispěl jedním gólem k velkému obratu. „Od chvíle, kdy k nám přišel, se výrazně zlepšil. Dříve to byl takový ´hračička´, zatímco nyní je velmi odhodlaný a soustředěný,“ uvedl Giampaolo, který se svého pokladu nechce vzdát předčasně.

