Jankto pomohl ukončit sérii Juventusu, Schick skóroval proti Pescaře

Nedělním utkáním na hřišti Udine skončila sedmizápasová vítězná série fotbalistů Juventusu v italské lize. Domácím k bodu s vedoucím celkem tabulky pomohl i český záložník Jakub Jankto, který odehrál celý zápas.

Udine poslal do vedení ve 37. minutě Zapata, ale Juventus vyrovnal po hodině hry zásluhou Bonucciho. Domácí bodovali po třech porážkách, ale sérii bez vítězství natáhli už na pět zápasů a v tabulce jim patří s 30 body 14. místo.

Juventus má i přes porážku na prvním místě pohodlný náskok. Obhájce titulu od druhého AS Řím dělí osm a od třetí Neapole deset bodů.

Po dvou zápasech se vítězství dočkal FC Turín, který doma proti Palermu vyhrál 3:1, přestože až do 73. minuty prohrával. Pak ale přišly velké chvíle Belottiho, který během osmi minut hattrickem skóre otočil. Bývalý hráč Palerma má na kontě už 22 branek a vede pořadí střelců Serie A.

Schick v zápase s Pescarou, kterou nově vede český trenér Zdeněk Zeman, odehrál poslední půlhodinu. V 68. minutě převzal míč na hranici velkého vápna a poslal jej přesně k tyči. Definitivně tak zlomil odpor hostů.

Nice goal from Patrik Schick and that makes 8 goals and 2 assists in 880mins this season. Superb impact player. pic.twitter.com/VQAI3oZJN0