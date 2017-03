Kouzelník Schick. Při derby bavil diváky, z obránců dělal kuželky

Gól sice tentokrát nedal, ale i přesto Patrik Schick opět patřil mezi nejlepší hráče italské Sampdorie. Devátý tým tabulky vstřelil v sobotním derby s FC Janov čtyři minuty po příchodu českého útočníka na hřiště jediný gól zápasu. Jednadvacetiletý český talent byl na hřišti vidět. V zápase předvedl několik parádních kliček, za které ho fanoušci vynášeli do nebes. Schicka navíc může těšit, že tento parádní výkon viděli na tribuně skauti Chelsea a Manchesteru United.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 71. Muriel Sestavy Domácí: Lamanna – Muñoz, Burdisso, Izzo – Lazović (76. Palladino), Ntcham (90+1. Morosini), Cofie (83. Taarabt), Hiljemark, Laxalt – Simeone, Pinilla. Hosté: Viviano – Sala, Silvestre, Škriniar, Regini – É. Barreto, Torreira, Linetty, Fernandes (75. Praet) – Muriel (87. Djuričić), Quagliarella (67. Schick). Náhradníci Domácí: Edenilson, Gentiletti, Palladino, Biraschi, Beghetto, Taarabt, Panděv, Brivio, Rigoni, Morosini, Rubinho, Cataldi Hosté: Puggioni, Šimić, Dodô, Álvarez, Schick, Palombo, Praet, Pavlovic, Cigarini, Djuričić, Bereszyński, Budimir

Odchovanec Sparty prožívá vydařenou sezonu. Se sedmi ligovými góly je druhým nejlepším střelcem Sampdorie, navíc drží titul nejlepšího náhradníka z nejlepších pěti evropských lig, protože se mu po příchodu na hřiště podařilo dát už šest gólů. Není tak divu, že je týden co týden na očích několika velkoklubů.

V derby proti Janovu ho při vítězství Sampdorie sledovali přímo na stadionu zvědové Chelsea a „Rudých ďáblů“. Samotný Schick by se přestupu do Anglie nebránil. „Premier League? Proč ne. Je to nejlepší liga na světě a především nejvyváženější. Kdo ví, ale teď jsem v Sampdorii,“ prozradil útočník italské Gazzettě dello Sport.

Z výkonu jednoho z největších českých talentů současnosti museli být ohromeni. Schick předvedl několik geniálních kliček, kdy obránci soupeře před ním popadaly jako bezmocné kuželky.

Hráče, který v minulé sezoně vylétl na hostování v Bohemians 1905, oceňuje i Marco Giampaolo. „Jsem rád, že ho mám v týmu. Vždy, když přijde na hřiště, tak to vypadá, jakoby hrál minimálně hodinu,“ pochválil Ital českého reprezentanta.

Devětačtyřicetiletý trenér musel prozradit, proč hraje Schick tak málo. „Je mladý, má toho spoustu před sebou. V týmu je spoustu útočníků, kteří předvádí velmi dobré výkony. Existuje jistá hierarchie, kterou musí respektovat, ale jsem rád, že ho mám,“ řekl Giampaolo.

Italský kouč také doufá, že Schick zůstane i v příští sezoně. „To je důvod, proč ho nechávám hrát tak málo, aby mi ho nikdo nekoupil,“ vtipkoval po zápase s Janovem trenér Sampdorie.

Každopádně je jasné, že díky předváděným výkonům v současné sezoně bude Patrik Schick přitahovat čím dál více zájemců. Podívejte se sami, jaké parádní kousky ukázal český útočník v posledním vítězném zápase proti Janovu.