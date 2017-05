Šéf Sampdorie: Schicka chce celý svět. Pokud zůstane, bude z něj monstrum

Český fotbalista Patrik Schick by měl zůstat v Sampdorii Janov, míní jeho současný zaměstnavatel Massimo Ferrera. Podle prezidenta italského celku by případný letní přestup reprezentačního útočníka do některého z velkoklubů, které o hráče stojí v čele s Juventusem, byl pro Schicka kontraproduktivní. Rád by s ním prodloužil smlouvu a navýšil výstupní klauzuli z 25 na 50 milionů eur (asi 1,34 miliardy korun).