První FOTO! Schick už si oblékl tričko Juventusu a odletěl do Itálie

Velký den pro Patrika Schicka. Dnes se stane posilou Juventusu Turín. Finalista posledního ročníku Ligy mistrů poprvé oficiálně potvrdil, že příchod českého útočníka už je blízko. Sám jednadvacetiletý útočník odletěl z dějiště EURO do 21 let na otočku do Itálie. „Patrik požádal o krátké uvolnění, aby mohl absolvovat lékařskou prohlídku a další procedury související se změnou klubu. Po zvážení všech okolností jsme hráči v jeho žádosti vyhověli,“ vysvětlil manažer reprezentace Jaromír Šeterle.