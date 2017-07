Brankář Szczesny odchází z Arsenalu. Bude krýt záda Buffonovi v Juventusu

Fotbalový brankář Wojciech Szczesny má namířeno z londýnského Arsenalu do Juventusu Turín. Oba kluby už jsou podle britských médií domluvené na podmínkách přestupu a sedmadvacetiletému polskému reprezentantovi chybí k novému angažmá jen úspěšně projít zdravotní prohlídkou. V týmu italského šampiona a finalisty Ligy mistrů by měl krýt záda veteránovi Gianluigimu Buffonovi.

Szczesny předloni po příchodu českého brankáře Petra Čecha do Arsenalu zamířil na hostování do AS Řím, kde strávil dva roky a v minulé sezoně pomohl týmu k druhému místu v lize.

Z italské metropole se vrátil, ale v londýnském klubu, kde měl smlouvu do příštího léta, podle očekávání nezůstane a s největší pravděpodobností se opět vrátí do Serie A.

Za to, že bude dělat náhradníka devětatřicetiletému Buffonovi, si podle britského The Guardian vydělá 70 tisíc liber týdně, což je více než dva miliony korun. Italské legendě končí za rok smlouva a Szczesny by měl být jeho nástupcem.