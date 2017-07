Paska o Schickových zájemcích i napětí mezi italskými majiteli

Zdravotní problémy? Kdeže. Přestup Patrika Schicka do Juventusu Turín zhatila podle hráčova agenta Pavla Pasky jiná záležitost. Vše bylo v režii majitelů Juventusu a Sampdorie, kteří se nemohli dohodnout na podmínkách transferu. „Měli jsme předběžnou dohodu, stejně tak kluby mezi sebou. Z dalších rozhovorů však vyplynulo, že Juventus chce platbu rozložit do tří splátek s tím, že cenu navýší na 30,5 milionu eur. Ferrero ale pořád nebyl spokojený, vadila mu klauzule, která ho při jednáních limitovala,“ prozradil v rozhovoru pro Sport Paska zákulisí jednání.

Proč tedy majitel Sampdorie na takovou smlouvu přistoupil? Nemusel mít svázané ruce.

„Víte, Italové jsou ze všeho strašně nadšení. A jednání o smlouvách je šílenou hrou. Původně jsme požadovali klauzuli o dvaceti milionech, pak jsme ji navýšili na oněch pětadvacet. Ferrero byl spokojený, dokola opakoval super, super, to je dobrý. Vždyť oni do té doby prodali hráče maximálně za čtrnáct milionů. Až teď Milana Škriniara do Interu za osmnáct. A teď na konci ročníku byl nešťastný a klauzuli chtěl ze smlouvy odstranit. Bouchal do stolu, nadával. Trochu odbočím: vzpomínám si, když do Janova přestupoval Tomáš Skuhravý. Říkám prezidentovi, co když dá patnáct branek? Jakou dostane odměnu? A on, že ferrari. Smál se tomu, hned to zahrnul do kontraktu. No, a Tomáš těch patnáct gólů opravdu dal.“

Dostal ferrari?

„Samozřejmě.“

Jak to bylo s Juventusem dál?

„Sampdoria nám výměnou za vyjmutí klauzule nabízela novou smlouvu za více peněz, ale to jsme neakceptovali. Každopádně výstupní klauzule byla časově limitovaná na měsíc od 15. června. Dva dny po jejím vypršení přišel Juventus se třemi návrhy, jak uskutečnit Patrikův přestup. Ferrero o tom ale už nechtěl ani slyšet, chtěl mnohem větší sumu. Chcete Schicka? V pořádku, ale chci za něj padesát milionů.“

Moc nechápu, proč Juventus propásl termín, kdy mohl mít Schicka za předem domluvených podmínek.

„To mi nepřísluší komentovat. Každopádně jsem Juventus upozorňoval, že se blíží konec výstupní klauzule. Jenže schůzka mezi kluby se uskutečnila až dva dny po 15. červenci. Možná v tom byla opět nějaká hra. Sampdorii to z logiky věci vyhovovalo, protože se okamžitě ocitla v mnohem lepší vyjednávací pozici. Sešli se až toto pondělí, jenže to už se změnila pozice síly ve prospěch Sampdorie. A Ferrero už Juventusu nechtěl vyjít vstříc. Každopádně je důležité říct, že výstupní klauzule platí i pro příští rok, a Juventus se chce na konci příští sezony k jednání vrátit. Teď je to rozbité. Když to přeženu, majitelé obou klubů spolu nemohou být v jedné místnosti.“

Pojďme k budoucnosti. Zůstane Schick pro příští sezonu v Janově?

„Hned ve středu jsem měl odcestovat na další jednání, ale vzhledem k přítomnosti televizních štábů ke schůzce nedošlo.“

Asi není těžké uhádnout, že jste mířil na schůzku s Interem Milán.

„Jistě, ten klub je ve hře. Když jsem byl na letišti, dostal jsem zprávu, že italská média zachytila viceprezidenta Sampdorie Antonia Romeiu, což je pravá ruka Massima Ferrera, jak si to kráčí do střediska Interu. (usmívá se) Ale nejedná se jen o Inter. Máme nabídky z Francie, z nejšpičkovějších klubů bundesligy, dříve se ozvalo také Atletico Madrid. Transferové okno je otevřené do 31. srpna. Ve hře jsou čtyři nabídky. O všem nyní komunikujeme, zájemci o Patrika stojí ve frontě.“

Nebylo by lepší, aby nakonec zůstal v Sampdorii? Zná prostředí, mužstvo, trenéra.

„To není rozhodující. První rok hájení skončil, z klubu odešel konkurent Luis Muriel, a on teď musí „lifrovat“. Musí být tahounem mančaftu, lídrem. Každý bude sledovat, kolik bude dávat gólů, na kolik jich nahraje. Už to není učedník. Jakmile přestoupí do velkého klubu s ambicemi, tlak na něj bude stejný. Oni si ho neberou, protože dobře vypadá a je sympatický, ale budou po něm chtít, aby rozhodoval zápasy. Každou neděli od něj budou vyžadovat maximální výkon.“

Ustojí novou roli?

„Rozhodně. Na tohle jsme připravení. Patrik je rád, že to Juventusem neskončilo, že hra pokračuje. Stojíme znovu na startovní čáře a uvidíme, co přinesou další týdny. Teď nedovedu říct, co se stane. Vše se bude dít v součinnosti se Sampdorií.“

Jak jste tahanice s Juventusem diskutovali s viceprezidentem „staré dámy“ Pavlem Nedvědem?

„Pavel o Patrika strašně stál a pořád stojí. Moc mu na přestupu záleželo. Celou dobu jsme byli v úzkém kontaktu.“

Prý Patrikovi volal a uklidňoval ho, že Juventus o něj dál má zájem?

„Ne, s Patrikem nemluvil. On nepotřebuje utěšovat. Takový je svět sportu. Na stole máme další čtyři alternativy. To není situace, kdy by člověk potřeboval utěšit.“

Na druhou stranu, Schick žil svůj sen o přestupu do Juventusu, který nakonec nevyšel. Byl zklamaný?

„Nemůžeme z hráčů dělat cukrové panenky. Fotbal je tvrdý byznys. Smečka vlků je na hřišti i mimo něj. Když jeden přestup nevyjde, jde se do druhého. Tak to prostě je. On hlavně musí „lifrovat“, být odolný. Proto jsem rád, že to hodně rychle pochopil, a přemýšlí nad budoucností, zda do hry pustit cizinu. K tomu jsme ale ještě nedospěli. Věci jsou příliš živé.“

Dokdy chcete mít o adrese, kde Patrik Schick stráví příští sezonu, jasno?

„V příštích dnech je téměř vyloučené, že by se něco událo. Patrik si čerpá svoje volno, s přítelkyní odjel na prodloužený víkend. Může hrát tenis, volejbal a lehce sportovat. Ví, že se nemůže přetěžovat. Dám mu trochu oddech. Se Sampdorií máme předběžně naplánovanou schůzku na příští týden, ale je také možné, že se sejdeme později. Vzhledem k tomu, že klauzule je v tuto chvíli pasé, točí volantem Sampdoria. Ovšem vzhledem k tomu, že Massimo Ferrero má s Patrikem i se mnou fantastický vztah, všechno konzultujeme. Rád bych vám řekl, jak to celé dopadne, ale nezlobte se, momentálně to nedovedu odhadnout."