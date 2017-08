Nehodlám Schicka dražit, na 99 % půjde do AS Řím, řekl šéf Interu

Inter Milán uznal porážku v boji o českého útočníka Patrika Schicka. Jednadvacetiletý fotbalista ze Sampdorie Janov nejspíš zamíří do AS Řím.

"Na 99 procent bude oblékat žlutočervenou. Já se do dražeb nezapojuji," uvedl ředitel milánského klubu Walter Sabatini.

Schick měl po vydařené premiérové sezoně v Itálii původně odejít do Juventusu, z přestupu ale sešlo. Zájem o účastníka letošního mistrovství Evropy hráčů do 21 let měl také Inter Milán, jednání se Sampdorií ale k dohodě nevedla. Inter požadoval, aby Schick přišel nejprve na hostování, což janovský klub odmítl.

Vše směřuje k jeho přestupu do Říma. Šéf Sampdorie Massimo Ferrero začátkem týdne uvedl, že jednání s AS jsou nejdál.

Schick v minulé sezoně po příchodu ze Sparty nastřílel v 35 soutěžních zápasech za Sampdorii 13 gólů. Do této sezony po letní zdravotní pauze zatím nezasáhl. Římský celek by za něj měl zaplatit kolem 30 milionů eur (přes 782 milionů korun), čímž by se Schick stal druhým nejdražším českým fotbalistou všech dob po Pavlu Nedvědovi.