Simič: Chtěl jsem do Slavie, vychovala mě. Je to srdeční záležitost

Video k článku 720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 4:0. Gólový půst prolomil Van Buren VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc na poslední chvíli se hostování v Crotone dokončilo?

„Dívali jsme se na hodinky, vlastně každý se koukal na hodinky. (smích) Chyběly dvě minuty do konce přestupního období, než se dotáhly poslední detaily.“



Uf. A jak jste ten překotný večer prožíval?

„Bylo to hodně napínavé a hodně nervů. Rozhodně jsem nečekal, že se moje angažmá bude řešit ještě takhle pozdě. Ale musím říct, že jsem rád, jak to dopadlo.“



Jak to vůbec celé proběhlo? Prý jste byl už pomalu na letišti připravený odletět do Prahy.

„Skoro ano, bylo to hodně hektické. Smlouvu jsme nakonec podepisovali ještě předtím, než jsem odjížděl na letiště, čekal na mě řidič, který mě tam měl odvézt. Pak mi ale volali z klubu do auta, ať se vrátím zpátky, že Slavia padá, že AC má jiné nabídky od jiných klubů, se kterými chce jednat.“



Jak blízko jste tedy byl Slavii?

„Hodně blízko, v pátek jsem už měl být na klubu, podstoupit lékařskou prohlídku a dotáhnout to. Musím v tomhle moc poděkovat panu Tvrdíkovi (šéf Slavie), panu Krobovi (generální ředitel) a panu Šilhavému (trenér). Vážím si toho, že mě chtěli do týmu a že pro to tolik udělali. Sice to nedopadlo, ale tak třeba možná někdy v budoucnu...“



Mrzí vás to?

„Musím říct, že trochu ano. Mohl jsem být doma, hrát za Slavii, která mě vychovala. Byla to pro mě srdeční záležitost. Hodně se toho v klubu od mého odchodu změnilo, tým je silný, hraje o titul, je ve skupině Evropské ligy. V danou chvíli to pro mě byla priorita, táhlo mě to do Slavie, ale to je holt fotbalový život, nedá se s tím nic dělat.“



To říkáte, jako byste byl zklamaný.

„Ale ne, to vůbec, naopak jsem nakonec vážně spokojený, jak to dopadlo. Vlastně musím říct, že když si to celé přeberu, tak to dopadlo asi nejlépe, jak mohlo. Mám novou smlouvu s AC Milán (do léta 2020), počítají se mnou do budoucnosti a našel jsem si dobré hostování.“



Jestli se nepletu, tak jste ale ještě ve středu večer Crotone odmítl, že?

„Neřekl bych úplně, že odmítl. Měl jsem od klubu nabídku na hostování, ale s tátou (Radoja Simič, zároveň manažer) jsme jim ve středu ještě řekli, že počkáme, že si všechno rozmyslíme a uvidíme. V tu chvíli pro nás byla samozřejmě prioritou Slavia.“



Takže ve výsledku je pro vás Crotone jaké vyústění?

„Jsem spokojený. Bude to Serie A a nebudeme si nic nalhávat, i když jsem do Slavie chtěl, v porovnání s českou ligou je to tady mnohem lepší soutěž, to je prostě pravda. Zástupci AC při jednání říkali, že se mnou do budoucna počítají, ale že nakonec neodešli dva stopeři (Gustavo Gomez a Gabriel Paletta), kvůli kterým bych teď neměl příliš prostoru na hřišti, potřebují je, protože plánují hrát se třemi středními obránci. Zatímco v Crotone bych ty minuty mít měl. Uvidíme.“