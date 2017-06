Návrat mezi hvězdy? Balotelli jde do Dortmundu, tvrdí jeho agent

V Liverpoolu to nevyšlo, v Miláně taky ne, nakonec ale Mario Balotelli přece jen nakopl upadající kariéru, a to v Nice. Po sezoně ve Francii, kde nastřílel 17 gólů ve 28 zápasech, se italský bouřlivák zřejmě bude znovu stěhovat. Jeho agent Mino Raiola už dokonce prohlásil, že Balotelliho příští destinací bude Dortmund!

S informací přišel exkluzivně německý Bild, kterému superagent Raiola vyzradil, že je od pondělí v Dortmundu a o přestupu vyjednává. "Ano, Mario bude hrát v Borussii," řekl hráčův zástupce jednoduše německým novinářům. Balotelliho, který po skončení smlouvy může do Borussie jít jako volný hráč, se zajímal i jeho bývalý kouč Roberto Mancini. Do Zenitu Petrohrad jej ale nenalákal.

Balotelli začal paběrkovat v roce 2014 po přestupu do Liverpoolu, za který se trefil jen čtyřikrát. Anglický klub ho v sezoně 2015/16 pustil na hostování do AC Milán, tam ale italský reprezentant dal ještě o gól méně a Liverpool ho pustil jako volného hráče. Loni v létě po něm sáhlo francouzské Nice, a právě tam se Balotelli dostal zpět do střelecké formy.

Šestadvacetiletý útočník by se měl stát první posilou, kterou Borussia podepíše pod novým koučem Peterem Boszem. Nizozemský trenér, který dovedl Ajax Amsterdam do finále Evropské ligy, byl oficiálně odhalen jako nástupce Thomase Tuchela v úterý po poledni.

Čím dál víc se spekuluje o tom, že BVB opustí kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang, kterého by měl právě Balotelli nahradit.