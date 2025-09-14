Lyon poprvé ztratil body. U prohry v Rennes se vystřídali i Karabec s Šulcem
Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel Šulc naskočil z lavičky o osm minut později. Paris St. Germain díky dvěma gólům Bradleyho Barcoly doma porazili Lens 2:0 a zůstal bez ztráty bodu. Lille v závěru otočilo zápas s Toulouse a po vítězství 2:1 je dva body za stoprocentními lídry z PSG.
Ve 14. minutě otevřel skóre lyonský kapitán Tolisso. Hráči Olympique vývoj utkání kontrolovali až do 76. minuty, kdy byl za tvrdý faul zezadu vyloučen záložník Morton. To už byl minutu na hřišti Šulc. Domácí převzali otěže a hned o čtyři minuty později srovnal po rohu Roualt. Lví podíl na jeho brance měl sedmnáctiletý útočník Meité.
Stejný hráč pak dokonal obrat v 93. minutě, když se prosmýkl podél brankové čáry a s přispěním teče jednoho z obránců prostřelil brankáře Descampse, který si na míč sáhl a branka mu nakonec byla připsána jako vlastní. Mladík Meité korunoval svůj výkon ještě o dvě minuty později, když hlavou usměrnil do sítě centr Tamariho a pečetil výhru Rennes.
Barcola otevřel skóre v závěru úvodní čtvrthodiny a definitivně rozhodl o triumfu Pařížanů šest minut po pauze. Na obě branky francouzského útočníka přihrál Portugalec Vitinha. I přes hladké vítězství měl po zápase trenér Luis Enrique důvod k starostem, neboť ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat Gruzínec Kvaracchelija a ve druhém poločase ze stejného důvodu nuceně nahrazoval také obránce I Kang-ina a Beralda.
Lille od 50. minuty prohrávalo po brance Magriho. Deset minut před koncem byl ale po osmi minutách na hřišti vyloučen střídající Vossah a hosté dohrávali v deseti. Přesilovku nejprve v 90. minutě využil z penalty Bentaleb a v osmé minutě nastavení otočil skóre ve prospěch Olympique mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan.
Francouzská fotbalová liga - 4. kolo:
Lille - Toulouse 2:1 (90. Bentaleb z pen., 90.+9 Mbappé - 51. Magri)
Brest - FC Paříž 1:2 (52. Del Castillo z pen. - 14. Geubbels, 34. Marchetti)
Mety - Angers 1:1 (14. Gbamin - 90. Abdallí z pen.)
Paris St. Germain - Lens 2:0 (15. a 51. Barcola)
Štrasburk - Le Havre 1:0 (90.+1 Panichelli z pen.)
Rennes - Lyon 3:1 (80. Roualt, 90.+3 vlastní Descamps, 90.+5 Meité - 14. Tolisso)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|4
|4
|0
|0
|10:3
|12
|2
Lille
|4
|3
|1
|0
|13:5
|10
|3
Monaco
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|4
Lyon
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Štrasburk
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|6
Rennais
|4
|2
|1
|1
|5:6
|7
|7
Marseille
|4
|2
|0
|2
|9:4
|6
|8
Lens
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8
Nice
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|10
Toulouse
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|11
Paris FC
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|12
Angers
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|13
Le Havre
|4
|1
|0
|3
|5:7
|3
|14
Nantes
|4
|1
|0
|3
|1:3
|3
|15
Auxerre
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|16
Lorient
|4
|1
|0
|3
|5:12
|3
|17
Stade Brest
|4
|0
|1
|3
|5:10
|1
|18
Metz
|4
|0
|1
|3
|3:8
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup