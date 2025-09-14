Slovácko piplá talent (19), ale chce to góly. Daníček: Nenecháme ho usnout na vavřínech
V ideálním světě by to tak být nemělo, ale každý náctiletý hráč v nejvyšší české lize je zkrátka výjimečný. V náročné a soubojové soutěži trenéři teenagery do akce vypouští málokdy. Ale kouč Slovácka Jan Kameník se toho nebojí. Už podruhé v řadě vyslal na křídlo devatenáctiletého odchovance Daniela Baráta. „Byl možná naším nejnebezpečnějším hráčem,“ řekl, ale zároveň zalitoval, že po prohře 0:1 na Bohemians se střelecké trápení Moravanů opět prodloužilo.
Devatenáct let oslavil křídelník teprve v srpnu, důvod k oslavám má ale prakticky celé léto. Vždyť málokomu se podaří stát se v tomto věku plnohodnotným členem ligového áčka, zvláště ve Slovácku, kde zkušenosti poslední roky hrály jednoznačně prim. Ale Daniel Barát zatím žije svůj sen. Jistě, bylo by ještě lepší, kdyby se Slovácku dařilo, ale i tak zanechává v ofenzivním zmaru světélko naděje.
„Byl možná naším nejnebezpečnějším hráčem, je to jednoznačně velký příslib,“ zmínil trenér Jan Kameník. V Ďolíčku se lehkonohý křídelník dostal k několika zajímavým příležitostem, ve druhém dějství zahrál soupeři na jesle a vytvořil přečíslení a jeho zajímavě umístěnou, ale slabou střelu z první půle chytil Reichl. Ostatně jako všechny pokusy hostů.
„Ať je útočníkovi 17, nebo 45 let, musí dávat góly. A to se Danovi nepodařilo,“ byl zklamaný Kameník. „Že měl v určitých pasážích problémy do defenzivy s Adamem Kadlecem? Tady dokážeme přimhouřit oko, je to jeho druhý ligový zápas. Ale je potřeba výkon korunovat gólem.“
Jak si mladík místo v týmu zkušených bardů vybojoval? Na Slovácku se o jeho talentu ví dlouho, v dorostu si připsal dle dostupných statistik 22 branek v 34 utkáních. Kouč si ho vyhlédl krátce po svém příchodu v zápase třetiligové juniorky. Baráta překvapil pozvánkou na přípravný kemp s áčkem, vykulený teenager dokonce musel údajně zrušit letní dovolenou v Itálii, kterou měl s rodinou naplánovanou. Takto rychlý posun nečekal.
Daníček: Nenecháme ho usnout na vavřínech
„Řekli jsme si, že cesta do áčka je otevřená, ale byla možnost, že jeho cesta bude pokračovat přes juniorku a my si ho budeme postupně vytahovat. Ale během čtrnácti dní nás přesvědčil, že to je hráč, který k nám do kádru patří. Výkonností v přátelácích, přístupem... Postupně jsme začali být přesvědčeni, že nastal čas, aby hrál od začátku,“ vyprávěl Kameník.
Slova o výborném přístupu potvrzuje i o patnáct let starší spoluhráč Vlastimil Daníček. „Je nesmírně pracovitý, skvěle charakterově nastavený. Nesmí usnout na vavřínech, ale my ho nenecháme usnout na vavřínech. Má fotbalové myšlení dopředu i dozadu. To je vidět – jakmile má hrábnout zpátky, stíhá to, využívá své rychlosti,“ řekl zkušený obránce.
Jinak byli ale oba zástupci klubu z Uherského Hradiště zklamaní. Slovácko opět inkasovalo jako první, opět (i přes solidní šance) nedalo branku a především lacině inkasovalo – domácí Vladimír Zeman potrestal chaos v obraně už ve 2. minutě. „Na posledních 30 metrech nám stále něco chybí,“ láteřil Kameník nad ofenzivou. Tu neoživila ani nejnovější posila Žan Medved – slovenský útočník přišel s kondičním mankem.
„Šlo o takové to utkání, které vás buď, dostane do klidu, nebo vás shodí do problémů. Klasický šestibodový zápas,“ poznamenal kouč Jaroslav Veselý. S úsměvem. On je na straně týmu, který v klidu je, Klokani jsou s jedenácti body v klidném středu tabulky a navíc mají zápas k dobru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu