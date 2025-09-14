Předplatné

SESTŘIHY: Jablonec - Pardubice 3:2. Bohemians zdolali Slovácko, Baník doma padl se Slovanem

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Pardubice 3:2. Výhru domácích zařídil skvělý Jawo
Hráči Bohemians slaví gól Vladimíra Zemana
Martin Heča odkopává míč před Václavem Drchalem
Tekijaški nedal Vechetovi šanci, Zorvan na Beranově pozici. Střihavka ven!?
Vladimír Zeman poslal domácí ve druhé minutě do vedení
Brankář Jáchym Šerák inkasoval třikrát v prvním poločase
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Jablonec v 8. kole Chance Ligy porazil Pardubice 3:2, v dalším nedělním utkání Bohemians zdolali Slovácko 1:0. Baník Ostrava v sobotu podlehl Liberci 0:2 na domácím trávníku. Slavia přestřílela Kravinou 3:1, Mladá Boleslav porazila Teplice 3:2, Zlín s Duklou si body rozdělily (1:1) a Plzeň si poradila s Olomoucí 1:0. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

„Klokani“ uhájili náskok z druhé minuty

Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0. Vítězství domácích zařídil už ve druhé minutě Vladimír Zeman po povedené přihrávce Aleše Čermáka. „Klokani“ hubený náskok uhájili až do konce a drží vyrovnanou bilanci 3 výhru - 1 remíza - 3 prohry. Tým z Uherského Hradiště se neodpoutal ze spodních pater tabulky a s pěti body zůstává třináctý.

Skvělý Jawo zařídil výhru Jablonce

Jablonec porazil na Střelnici Pardubice 3:2. K výhře nakročil skvělým prvním poločasem, kdy se nejprve trefil Jan Chramosta po přihrávce Lamina Jawa. Sám Gambijec se pak postaral o další dvě branky. V druhém dějství se karty otočily a hosté snížili díky brance Ryana Mahuty a proměněné penaltě Vojtěcha Patráka. Na vyrovnání už svěřenci Davida Střihavky nedosáhli a zůstávají se dvěma body poslední. Severočeši jsou po osmi kolech stále neporaženi a patří jim třetí příčka.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Pardubice 3:2. Výhru domácích zařídil skvělý Jawo • iSport.cz

Boleslav dvakrát prohrávala, přesto vyhrála

Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta. Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice – Mladá Boleslav 2:3. Hosté dvakrát dotahovali, výhru jim zařídil Matyáš Vojta • isportTV

Baník doma bez gólu i bodů

Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník – Liberec 0:2. Baník doma bez gólu i bodů, premiérový gól v lize Mahmice • isportTV

Olomouc v Plzni dohrávala v devíti

Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň – Olomouc 1:0. Viktoriáni přetlačili Sigmu, ta dohrávala v devíti • isportTV

Dukla veze bod ze Zlína

Hosty poslal do vedení na konci první půle po krásném sólu Zlatan Šehič, nováček soutěže vyrovnal v 55. minutě, když pokutový kop proměnil Jakub Černín. „Ševci“ si udrželi domácí neporazitelnost v tomto ročníku, bodovali tam i ve čtvrtém utkání a v neúplné tabulce jsou pátí. Dukla vyhrála jediné z úvodních osmi kol, venku vybojovala druhý bod a je devátá.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín – Dukla 1:1. Ševci drží domácí neporazitelnost. Bod jim zachránil z penalty Černín • isportTV

Vorlický zařídil výhru Slavie

Pražany poslal do vedení Mojmír Chytil, v nastavení úvodního dějství srovnal z přímého kopu Rok Štorman. Tři body vystřelil favoritovi po změně stran dvěma brankami střídající Lukáš Vorlický. Závěrečný gól utkání dal ve chvíli, kdy už hosté dohrávali bez vyloučeného Sahmkoua Camary.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia – Karviná 3:1. Obhájce se na LM naladil výhrou, kterou vystřelil žolík Vorlický • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Dukla81437:107
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

