Dočkal po premiéře: O překvapeních, čínských sudích i hvězdách soupeře

Jak jste viděl první zápas?

„Obecně panuje asi celkem spokojenost. S předvedenou hrou i s výsledkem, i když vzhledem k průběhu utkání se dá říct, že jsme sahali po vítězství. Těch nebezpečných situací jsme měli víc. Ale papírově jsme nebyli určitě favority, se soupeřem se počítá do top pětky.“

Jak vypadala příprava? Lišila se oproti Spartě?

„Jo, nějaké věci jsou jinak. My jsme třeba neměli žádné video, žádný rozbor toho soupeře. Celkově je i zápasový den poskládaný jinak. Nejvíc mě překvapilo, že celý kádr jde na stadion a až tam se dozvídá, jaká je sestava, kdo jde na lavičku. Z tohoto pohledu je to dost jiné. V Čechách se dělá nominace den předem a v průběhu dopoledne už tým v podstatě ví. Tady to bylo bezprostředně před zápasem.“

Kopal jste všechny standardky. Připravovali jste se na ně?

„Dělali jsme je v týdnu. Bylo to asi dost kvůli tomu, že jsem přišel na poslední chvíli já plus kamerunský útočník Bassogog. Trenér chtěl všechno projít znovu, představit nám standardky i taktiku. To, jak bychom měli hrát a chovat se na hřišti.“

Nastoupil proti vám Lavezzi, Hernanes, trénoval Pellegrini. Vnímal jste ty hvězdy?

„Vnímal, byl jsem zvědavý, jak budou na hřišti vypadat, protože si je pamatuju z evropských soutěží. Třeba Lavezzi pro mě byl v době PSG a argentinského nároďáku rozdílový hráč. Trochu to na mě ale působilo, že už tu motivaci nemá takovou. Ale možná jenom můj pocit. Před zápasem jsem si říkal, že tam mají trenéra, který působil ve velkých soutěžích a který bude umět tým takticky připravit, ale v reálu jsem z toho ten pocit neměl. My jsme byli vítězství blíž, než si kdokoli myslel.“

Často jste anglicky diskutoval s rozhodčím. Rozuměl vám?

„Jo, já byl překvapený, že mluvil dobře. Není to tu úplně obvyklé a on s tím neměl problém. I on byl komunikativní, nebylo to tak, že bychom šli do nějakých sporů. Angličtiny se vůbec nebál.“

Překvapilo vás, že měl jiný metr?

„Spíš mi přišlo, že nemá úplně cit pro tu hru. Je to někdy znát i na těch čínských hráčích a asi i na rozhodčích. Pořád se s tím fotbalem nějak seznamují, spoustu věcí se jsou schopní naučit a drilovat, ale pořád tomu chybí lehkost, přirozenost a cit pro hru.“

Jaká byla divácká kulisa?

„Dobrá. To platí pro všechny zápasy, co jsem tu zatím viděl. Na nás přišlo lidí hodně, a to je základ. To fandění bylo trochu jiné. Takové nárazové. Aspoň já jsem to tak vnímal, i když to může být zkreslené. Chvílemi byl klid a najednou to bouřilo, i když nebylo co ke slavení. Pro mě zvláštní.“