O Simiče se zajímá Sparta i Slavia: Teď ne, v AC jsou se mnou spokojení

Smlouvu v AC Milán má Simič do léta 2018. Proto bude muset po roce v Belgii opět řešit svou budoucnost. „Vím, že chci být někde, kde budu hrát. Na lavičce v AC už jsem si to zkusil a myslím, že jsem teď ve věku, kdy musím hlavně pravidelně nastupovat,“ má jasno nadějný stoper. Kde to bude? Pokusí se prosadit ve slavném italském klubu, nebo půjde někam jinam?

Jedno je jasné, na hostování v Mouscronu si udělal slušnou reklamu. „Z AC Milán mě kontaktovali a říkali, že jsou se mnou spokojení. Líbilo se jim, kolik jsem toho odehrál a jak se všechno vyvíjí,“ popisuje.

„Vím, že je o mě určitý zájem v Itálii i Belgii. Ale konkrétně bych to chtěl řešit až po EURO do 21 let, kam bych se chtěl dostat,“ dodává.

Jak již deník Sport informoval, o Simiče se nicméně zajímají i české kluby, především Slavia a Sparta. „Dostal jsem nabídky z nejlepších klubů z Česka, ale teď bych se nechtěl vracet,“ říká k tomu obránce, jenž fotbalově vyrostl ve Slavii, kterou nadále sleduje.

„Hrozně bych Slavii přál titul a hlavně, aby už byla dlouhodobě mezi nejlepšími týmy v lize. Jednou bych se do ní vrátil rád,“ říká.

Nálož zápasů v Belgii

Za svou velkou výhodu Simič považuje, že toho v této sezoně už odehrál opravdu hodně. „Celkově mám na svém kontě nejvíce minut z našeho týmu. V prosinci jsem byl jediný, kdo odehrál úplně všechno. Pak jsem se zranil a pár zápasů vynechal, ale rychle jsem do toho zase naskočil,“ těší ho.

Sezona v Belgii je navíc pořádně dlouhá. Simičův Mouscron se sice zachránil až v posledním kole a skončil v základní části předposlední, přesto ho čekalo dalších deset zápasů. Teoreticky rovněž žije naděje na Evropskou ligu, ale to by se rovnalo zázraku.

Tři zápasy už má skromný klub za sebou, Simič odehrál dva z nich. „Trenér teď dává příležitost i těm, kteří během sezony tolik nehráli,“ uvědomuje si. Jinak je ale za nálož zápasů vděčný.

„Je to super, mám před sebou ještě teoreticky sedm zápasů a můžu si vyzkoušet věci, které jsem si třeba ve chvíli, kdy jsme bojovali o přežití, dovolit nemohl,“ užívá si Simič. Mrzí ho jen jedna věc.

„Play off nejlepších týmů je v Belgii parádní, hrají se super zápasy a chodí plné stadiony. Ale to druhé play off, které hrajeme my, už lidi tolik nezajímá. Mnoha týmům se už navíc ani moc hrát nechce, nemá to takovou úroveň,“ odhaluje jednu ze slabin belgického systému.

To nicméně nemění nic na tom, že hostování v Mouscronu považuje kmenový hráč AC Milán za trefu. „Máme mladý tým, třetina hráčů je tu na hostování. Nebyl tu na nás velký tlak, většina z nás neměla s první ligou zkušenosti, takže je to velká zkušenost. V klubu se mnou byli spokojení a já sám cítím, že to byl fantastický krok,“ pochvaluje si.

Fenomenální spolupráce s Lavičkou

Hlavním cílem je teď pro Simiče EURO do 21 let, které vypukne v červnu v Polsku. „Hodně bych se tam chtěl dostat a hrát,“ přiznává talentovaný stoper, který si nemůže vynachválit spolupráci s trenérem Vítězslavem Lavičkou.

„Musím říct, že jsme s panem Lavičkou hodně v kontaktu. Překvapilo mě a moc si vážím toho, že se slyšíme po každém zápase. To jsem asi nikdy nezažil. Je to skutečně fenomenální spolupráce,“ usmívá Simič, který si zároveň uvědomuje, že sledované EURO bude i jeho velkou šancí.

„Na prvním místě je jednoznačně týmový úspěch,“ má jasno. „Ale samozřejmě to beru i jako příležitost se ukázat. Když to půjde týmu, tak věřím, že i všem hráčům. Nejdůležitější je tým. Pokud by se chtěl někdo jen zviditelnit a nebral by ohled na ostatní, nedopadne to dobře pro nikoho,“ uvědomuje si mladý fotbalista.

„Věřím, že na EURO máme šanci. Máme ve skupině Německo, Itálii a Dánsko, každého z nich můžeme porazit. První zápas s Německem hodně ukáže, ale budeme chtít určitě bodovat,“ zakončuje optimisticky.