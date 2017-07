Návrat do Zwolle, či nová výzva? Necida chtějí v Nizozemsku

Tomáš Necid strávil jaro v Polsku, v dresu Legie Varšava vyhrál ligový titul. V šesti zápasech k tomu přispěl gólem a asistencí. Teď sice trénuje s Bursasporem, je ale velmi reálné, že půjde opět hostovat.

Zájem je v Nizozemsku, a to rovnou ve třech klubech. Jedním z nich je PEC Zwolle, kde už český forvard hostoval v roce 2014 z CSKA Moskva, následně do nizozemského celku i přestoupil. V lize nasázel ve 24 zápasech 11 branek.

Střelec by se týmu jistě hodil, Zwolle v uplynulé sezoně skončilo jediný bod nad sestupovými příčkami a rádo by zamířilo o něco výš. V případě uskutečnění hostování by se Necid potkal v jednom mužstvu i s jedním krajanem, mladým obráncem Josefem Kvídou.

O českého útočníka stojí i ADO Den Haag, 11. tým uplynulé sezony a velký rival Ajaxu Amsterdam a Feyenoordu Rotterdam. Ta možná nejzajímavější štace se nabízí v FC Twente. Sedmému týmu minulého ročníku uniklo předkolo Evropské ligy jen kvůli dva roky starému zákazu z doby, kdy byl klub na pokraji existence.

Teď ale mužstvo, které se nazývá "pýchou východu," opět na vzestupu, a hledá posilu do útoku. Před Necidem by stála velká výzva, nahradit mladého tureckého snajpra Enese Ünala, který v Twente hostoval z Manchesteru City a s 18 brankami si vysloužil páté místo v tabulce střelců.