Ronaldo má získat Zlatý míč. Tajemství propálily snímky kopaček

Ročníky 2008, 2013, 2014 a 2016 znázorňující Ronaldovy triumfy ve Zlatém míči, nad nimiž se tyčí letopočet 2017. Přesně tak vypadá vnitřek kopačky, která unikla na internet. Pokud nejde o účelově vyrobený falzifikát a Ronaldo anketu skutečně ovládne, pátým vítězstvím se dotáhne na argentinského kouzelníka Lionela Messiho.

Teorii o falešné kopačce však nic nenasvědčuje. Sám Ronaldo totiž na Twitteru avizoval spuštění prodeje zlatobílých tenisek se svým jménem a jejich barevné provedení se nese v duchu kopaček z uniklých snímků. Mimochodem, tenisky půjdou do prodeje ve čtvrtek. Tedy právě v den udílení Zlatého míče.

Next up! My Air Force 1 CR7 launching on 7th December 🙌🏻 Download the Nike SNEAKRS App to find out more https://t.co/adIUxXBRvm #AF1 #CR7 pic.twitter.com/RClWGWB9f8