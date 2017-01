James táhl Real, ale tohle byla ostuda! Penaltu měl za to, že strčil parťáka

REKLAMA

Trenér Realu Zinedine Zidane se před důležitou bitvou se Sevillou rozhodl, že svým oporám dopřeje volno i přesto, že tým trápí početná marodka. Na finálním výsledku to však nebylo vůbec znát. Ústřední roli vedle tvůrců hry Kroose s Modričem dostal James Rodríguez a byl to právě on, kdo dvěma góly rozhodl zápas.

Nejlepší střelec posledního MS poprvé rozvlnil síť v 11. minutě, kdy napřáhl zpoza vápna a otevřel skóre. Druhý gól přidal po pár minutách stoper Varane a těsně před koncem poločasu přišla opět Jamesova chvíle.

Při té se však musel pořádně stydět. Při centru do pokutového území totiž strčil do spoluhráče Luky Modriče, který upadl, a sudí, jemuž překáželi ve výhledu hráči Sevilly, nařídil penaltu pro Real. S tou si James poradil a zvýšil na konečných 3:0.

VIDEO: Sestřih utkání Real - Sevilla. Sporný penaltový zákrok v čase 2:10



To se hostům vůbec nelíbilo a někteří si stěžovali i na sociálních sítích. Trenér Sevilly Jorge Sampaoli ale rozvášněné emoce klidnil. „V prvním poločase byly pasáže, kdy hrál Real úžasně a podával zcela rozdílný výkon než my. Nebyl to sudí, kdo zápas rozhodl,“ uvedl argentinský kouč.

I přes ostudný zákrok byl hlavním hrdinou po zápase kolumbijský reprezentant, který znovu odmítl jakékoliv spekulace o svém odchodu z Realu Madrid. „Když dostanu šanci, tak chci hrát, co nejlépe to jde. Jako dnes, kdy moje góly pomohly k vítězství,“ vykládal. „Odchod z Realu? Ne, v tomhle klubu si žiju svůj sen,“ dodal 25letý záložník.

I díky jeho výkonu Real prodloužil sérii bez prohry na neuvěřitelných 38 zápasů v řadě. Trenér Zinedine Zidane navíc oslavil první rok ve funkci hlavního trenéra, za který stačil získat s týmem tři trofeje a během 53 zápasů pouze dvakrát poznal pocit porážky. I proto mu prezident Florentino Pérez plánuje prodloužit kontrakt a zdvojnásobit plat.