Velký den Realu: Zlatý míč, legendy a rekord! Katalánský list se mu vysmál

Ráno jedem dál, nás čeká další sál… Tenhle známý český song by si z fleku mohli pobrukovat v šatně Realu Madrid. Španělský gigant totiž v sobotním ligovém duelu s Granadou (5:0) vyrovnal rekord Barcelony v počtu zápasů (39) v řadě bez prohry, a atakuje světový rekord Juventusu. Navíc to byl první domácí zápas, ve kterém Cristiano Ronaldo ukázal svůj čtvrtý Zlatý míč. Poblahopřát mu dokonce přijely slavné ikony z první éry „Galácticos“.

Ten pohled musel mladší ročníky mást, ti starší zase pociťovali mírné záchvěvy nostalgie. Na trávníku Santiago Bernabéu stáli Luis Figo, Zinedine Zidane či Brazilec Ronaldo. Na obrazovkách se pouštěly vzkazy Fabia Cannavara a dalšího brazilského kouzelníka Kaká. Aby těch legend nebylo málo, ve studiu na stadionu seděl ještě Roberto Carlos.

Že by nějaká exhibice? Návrat do starých časů? Kdepak. To jen madridský klub pozval na zápas hráče, kteří v minulosti získali Zlatý míč, aby je měl se čtyřnásobným vítězem Cristianem Ronaldem komplet pohromadě.

Pravda, výjimkou byl Carlos, ten jediný do party úplně nezapadal, jelikož se triumfu nikdy nedočkal, ale za legendu „bílého baletu“ se rozhodně považuje. „Je to obrovská čest sdílet s Cristianem radost z jeho čtvrtého Zlatého míče. Jsem si jistý, že s jeho ambicemi bude bojovat o jubilejní pátý,“ uvedl za celou partu někdejší brazilský kanonýr Interu, Realu či AC Milán Ronaldo.

Portugalcův čtvrtý triumf v prestižní anketě však nebyl jediný důvod k oslavám, hráči v bílých dresech doslova smetli hostující Granadu 5:0 a prodloužili sérii bez prohry na 39 zápasů, čímž vyrovnali rekord Barcelony z minulé sezony. „Je to výsledek toho, jak dobře se nám daří. Fanoušci si naši hru užívají a to je tady nejdůležitější,“ uvedl po zápase trenér Realu Zinedine Zidane.

Nejdelší série bez porážky 43 Juventus 2011/12 42 AC Milán 1992/93 40 N. Forest 1978 39 Real Madrid 2016/17 39 Barcelona 2015/16

Právě on stojí za rekordní sérií, kterou může klub v blízké době posunout ještě dál. Co se týká světových zápisů, primát drží Juventus z ročníku 2011/12, kdy neprohrál 43 duelů za sebou. Za ním jsou pak AC Milán (42) a Nottingham Forest (40). „Na první pohled je to velice uspokojivé, když dosáhnete takové série bez porážky, ale já si přeji, aby skončila co nejpozději,“ prohlásil po sobotní výhře kouč vedoucího celku La Ligy.

Úspěšnou jízdu Realu však těžce nesou jeho hlavní rivalové v boji o ligový titul. Před pár dny po osmifinále Španělského poháru se do klubu opřel stoper Barcelony Gerard Piqué a v sobotu se přidal i katalánský deník Sport. Poté, co defenzivní záložník Casemiro vsítil poslední pátý gól, napsal na svůj twitterový účet: „Granada hraje tak hrozně, že i Casemiro vstřelí gól.“

Ačkoliv se může jednat pouze o vtipnou narážku, podobných nářků probarcelonských médií s rostoucí sérií Realu stále přibývá. Nejlepší střelec MS 2002 a dvojnásobný držitel Zlatého míče Ronaldo si však myslí svoje. „Zidane vede tým opravdu dobře. Bude bojovat o všechny možné trofeje a já doufám, že získá treble.“