Neymarův zkrat! Sudí si ho vychutnal za tkaničky, může přijít o El Clásico

Na tenhle zápas bude chtít zapomenout. Ale možná to jen tak nepůjde. Hvězdný útočník Barcelony Neymar totiž nezvládl duel na půdě Málagy, kde jeho tým překvapivě prohrál 0:2. Brazilec byl vyloučen po dvou hloupých žlutých kartách. A aby toho nebylo, ještě provokoval čtvrtého sudího a kvůli tomu může přijít o největší fotbalový svátek - El Clásico.

Barcelona mohla využít remízy Realu Madrid s Atlétikem, ale svůj zápas vůbec nezvládla. V Málaze prohrála 0:2 a na „bílý balet“ naopak ještě bod ztratila. Ztělesněním katalánského trápení se stal Neymar.

Brazilská hvězda dostala nejdřív v prvním poločase hodně kuriózní žlutou kartu. Neymar si totiž zavazoval tkaničky u kopačky přímo před míčem, který se chystal domácí hráč rozehrát.

Hlavní rozhodčí, který stál kousek od toho, dělal jako by nic. Jenže v hlavě měl už evidentně připraveno, co udělá. Hned jak se Neymar zvedl, ukázal mu žlutou kartu. Protesty byly k ničemu, nepomohl ani Lionel Messi.

Brazilec Neymar při překvapivé prohře Barcelony v Málaze (0:2) oslabil svůj tým vyloučením po druhé žluté kartě. První žlutou kartu navíc dostal za pořádnou hloupost - zavazoval si totiž tkaničku a bránil tak rozehrání přímého kopu...

Jak se později ukázalo, šlo o hodně důležitý moment. V 65. minutě totiž Neymar ošklivě dojel kmenového hráče Realu Madrid Diega Llorenteho a viděl druhou žlutou. Brazilec tak svůj tým hloupě oslabil a ten se na vyrovnání nebo snad dokonce otočku nezmohl.

A ani to není vše. Vyloučení po dvou žlutých znamená automaticky jednozápasový trest, ovšem Neymar všechno ještě korunoval. Při odchodu ze hřiště ironicky tleskal čtvrtému rozhodčímu a jeho kolega to zanesl do oficiálního zápisu.

To je problém, protože ve Španělsku jsou na podobné věci hodně přísní. Podle oficiálního paragrafu hrozí za podobný čin dva až tři zápasy stop. To by byla pro Neymara malá sportovní tragédie, protože za dva týdny je tady El Clásico.

Suma sumárům, Neymar určitě přijde o další zápas Barcelony proti Realu Sociedad. A je klidně možné, že ho fanoušci neuvidí ani o týden později na půdě Realu Madrid. Tam přitom potřebuje Barcelona nutně bodovat.

