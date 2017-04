Marcelo hloupě uhnul v souboji a Barcelona rozhodla! Moje chyba, kál se

Pro Real Madrid jde opravdu o nepochopitelnou porážku. Pět minut před koncem srovnal i o deseti na 2:2, remíza byla pro něj v tu chvíli v podstatě výhrou. Dávala by mu totiž velké šance na ligový titul. Jenže „bílý balet“ se přesto hnal dopředu.

Přišla poslední nastavená 92. minuta. Barcelona vhazovala míč na vlastní polovině. Do konce zbývalo jen něco přes půl minuty. Zdálo se, že už se nemůže nic stát. Ovšem stalo se. A dost zásadního.

Pravý obránce Barcelony Sergi Roberto vyjel od lajny do středu hřiště, záložník Realu Luka Modrič se ho snažil zastavit faulem, ale nezvládl to. A pak přišel osudný souboj s Marcelem. Ten mohl soupeře faulem klidně zastavit, ale nepochopitelně se uhnul.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Real Madrid - Barcelona: Neskutečný závěr! Messi rozhodl přesnou střelou v posledních vteřinách • VIDEO La Liga

Marcelo tak sice unikl žluté kartě, která by mu ale nemusela po zápase vůbec vadit, ale pro domácí přišla skutečná pohromady. Robertem rozjetá akce skončila gólem. Levý obránce Realu sledoval Messiho vítěznou střelu z dálky...

V tu chvíli se pro Real hodně změnilo. Sice má stále zápas k dobru, ale Barcelona se na něj bodově dotáhla. Každá další prohra může znamenat konec nadějí na titul. A pokud „bílý balet“ La Ligu nevyhraje, může to vyčítat jen sám sobě.

Marcelo to dobře věděl. „Je to moje chyba. Může se to stát každému, ale beru to na sebe,“ vyprávě smutně po El Clásiku. „Ale nic se pro nás nemění. Máme to ve svých rukou. Budeme nadále bojovat,“ přidal optimisticky.

Podobně to viděl trenér Realu Zinedine Zidane, který odmítl své hráče kritizovat. „Do posledního dne zůstáváme pozitivní. Chtěli jsme vyhrát, ale takové věci se ve fotbale stávají,“ tvrdil Francouz.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH La Ligy: Real Madrid - Barcelona 2:3. Messi rozhodl v posledních vteřinách • VIDEO La Liga

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Casemiro, 86. James Rodríguez Hosté: 33. Messi, 73. Rakitić, 90+2. Messi Sestavy Domácí: Navas – Carvajal, Nacho Fernández, Ramos (C), Marcelo – Modrić, Casemiro (70. Kovačić), Kroos – Bale (39. Asensio), Benzema (82. James Rodríguez), Ronaldo. Hosté: ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitić, Busquets, Iniesta (C) – Messi – L. Suárez, Alcácer (70. A. Gomes). Náhradníci Domácí: Casilla, Rodríguez, Kovačić, Asensio, Morata, Isco, Danilo Hosté: Cillessen, Suárez, Turan, Mascherano, Digne, Gomes, Aleñá Karty Domácí: Casemiro, Ramos (č), Kovačić Hosté: Umtiti, Messi Rozhodčí Alejandro Hernández – Teodoro Sobrino, Miguel Martínez Stadion Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)