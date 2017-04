Klenot Realu za miliardu! Asensia měla mít Barcelona, ale urazila Mallorcu

Tohle musí fanoušky Barcelony pěkně pálit. Jedna z nastupujících hvězd světového fotbalu, která momentálně válí za Real Madrid, mohla oblékat dres katalánského klubu. Jedenadvacetiletý záložník Marco Asensio už byl skutečně jednou nohou v Barceloně ještě půl rok před svým přestupem do madridského klubu. Jenže „Blaugranas“ tehdy udělali rozhodnutí, které se dnes zdá jako naprosto směšné. A supertalent jim utekl.

Záložník Realu Marco Asensio v této sezoně skutečně udivuje. Na svůj věk si na hřišti počíná obrovsky sebevědomě a svou rychlostí i technikou dělá problémy každé obraně. Nasázel už 9 gólů a přidal několik asistencí.

V posledních týdnech navíc jednoznačně zastínil i například Garetha Balea. Trenér Zinedine Zidane s ním podle španělských médií počítá a v nové sezoně mu bude chtít dávat mnohem více prostoru. Asensio má parádně našlápnuto.

Real Madrid dokonce v posledních dnech údajně odmítl velkorysou nabídku Liverpoolu. Trenér Jürgen Klopp se totiž do Asensia zamiloval a nabídl 50 milionů eur (1,35 miliardy korun). „Bílý balet“ to smetl ze stolu. To už o něčem svědčí.

Jenže stačilo málo a všechno bylo jinak. V létě 2014 měla o Asensia, který tehdy válel za druholigovou Mallorcu, velký zájem Barcelona. Sportovní ředitel Andoni Zubizarreta vše posvětil, kluby se dohodly rovněž na přestupové částce 4,5 milionů eur. Mladík byl připravený na velkou výzvu.

Ovšem pak nastal nečekaný problém. Zatímco Mallorca chtěla i kvůli svým finančním potížím celou částku hned, Barcelona trvala na splátkách. Tím skromný klub urazila. Ze skoro jasného přestupu tak z najednou sešlo.

Barcelona si z toho nedělala hlavu a přivedla raději brazilského obránce či záložníka Douglase. Ten vyšel rovněž na něco přes 4 miliony eur. Kdyby Katalánci jen tušili, jak moc se v tu chvíli spletli...

Zatímco Douglas se totiž ukázal jako velký krok vedle, Asensio nadále dokazoval svůj potenciál. Toho si všiml Real Madrid a jeho prezident Florentino Pérez na rozdíl od svého rivala neváhal. S Mallorcou se rychle dohodl na částce 3,5 milionů eur a hned zaplatil.

Real ještě nechal Asensia půl roku v Mallorce, aby ho následně poslal na rok do Espanyolu. Tam už se jasně ukázalo, že z talentovaného Španěla může být velký hráč. To dokazuje nyní v Realu. A jeho cena neustále stoupá.

