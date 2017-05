Přestup za 2,6 miliardy! Talent Monaka Mbappé si údajně vybral Real

Chce jít do Realu! Hlavní výkřik na titulní stránce španělského prestižního sportovního listu Marca hlásá, že přestup léta je už dohodnutý. Osmnáctiletý francouzský mladíček Kylian Mbappé má přejít z AS Monaco do Realu Madrid za odhadovanou cenu 100 milionů eur (cca 2,6 miliardy korun). „Dal své slovo,“ potvrzuje španělský deník chystanou transakci.