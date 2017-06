Real bude utrácet! Chce vykrást rivala, ve hře i výměna hvězd s United

Od chvíle, kdy se Zidane ujal Realu (leden 2016), se kolotoč velkých přestupů zastavil. Madridský klub přivedl akorát zpět z Juventusu Álvara Moratu (30 milionů eur), jiné posily francouzský kouč nežádal. Sestavu jen oživili mladíci jako Marco Asensio.

Teď by se to podle všeho mělo změnit. Real už koupil za 45 milionů eur mladíka Viníciuse, šestnáctiletý talent ale bude hrát ještě dvě sezony doma v Brazílii. „Bílý balet“ by nicméně rád posílil i pro následující sezonu, ve které ho čeká zase mnoho zápasů.

Z radaru Realu nezmizel podle španělských médií brankář David de Gea. I když před rokem jeho přestup nevyšel, teď to královský klub hodlá zkusit znovu. Gólman Keylor Navas si totiž během sezony vybíral slabší období a často nebyl oporou.

Podle deníku Marca už poslal Real do Manchesteru první nabídku ve výši 68 milionů eur. Za brankáře skutečně astronomická suma. Jenže United odmítli. Proč? Zaprvé by si De Geu nejradši udrželi. A když už to bude nutné, požadují hráčskou kompenzaci.

Trenér José Mourinho by si rád za španělského gólmana přivedl útočníka Álvara Moratu. Ten prožil v Realu těžkou sezonu a zdá se, že klub svého srdce opustí. Zájem má ovšem také Chelsea či AC Milán.

Odmítl Mbappé Guardiolu kvůli Zidanovi?

Naopak poměrně usnuly spekulace o možném příchodu Edena Hazarda z Chelsea, kterého si hodlá londýnský klub udržet rekordní smlouvou. Real tak nejspíš obrátil svou pozornost k supertalentu z Monaka Kylianu Mbappému.

Osmnáctiletý klenot v této sezoně naprosto oslnil. Výrazně pomohl Monaku k titulu a semifinále Ligy mistrů. I tam cvičil jinak pevnou obranu Juventusu. Celkově dal 26 gólů a přidal 8 asistencí. Parádní čísla.

A Real má jednu výhodu. Zinedina Zidana na lavičce. „Jako hráč byl vždy můj vzor. Teď se z něj stal rychle úspěšný trenér,“ přiznal Mbappé svůj obdiv k legendě. Mladík prý dokonce odmítl Pepa Guardiolu a jeho Manchester City.

Problémem je ale přestupová částka. Monaco chce 120 milionů eur. Na druhou stranu, Real bude také prodávat. Řeč už byla o Moratovi a očekává se rovněž odchod Jamese Rodrígueze. Tím by si finančně pomohl.

Trenér Zidane každopádně řeší také obranu. V té totiž na 99% skončí Pepe, který zamíří nejspíš do Interu Milán. Šanci v přípravě dostanou dva mladí stopeři, kteří se vrátí z úspěšných hostování. Jesus Vallejo (Frankfurt) a Diego Llorente (Málaga).

Přesto by měl Real v defenzivě posilovat. Už delší dobu se píše o příchodu levého obránce Thea Hernándeze, jenž zazářil na hostování v Deportivu Alavés. Šikovný obránce je sice hráčem Atlétika, ale má ve smlouvě klauzuli, kterou chce Real využít.

A nejnovější spekulace nabízí ještě jeden potenciálně hodně zajímavý přestup. Real by údajně rád přetáhl z Juventusu zkušeného stopera Leonarda Bonucciho. Ten se přitom už v sobotu postaví proti Cristianu Ronaldovi a spol. ve finále Ligy mistrů.

Ať už duel Realu Madrid a Juventusu dopadne jakkoliv, případný přesun Bonucciho od rivala do Madridu by byl hodně zajímavý. Stát by mohl 40 milionů eur.

Jak se píše ve Španělsku, pokladnička šéfa Realu Florentina Péreze prostě spala moc dlouho. Teď je čas rozbít prasátko a hurá na nákupy.

