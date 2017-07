Neymar a senzační přestup do PSG! PĚT důvodů, proč hvězdu musí lákat

Hvězdný Neymar by mohl zamířit z Barcelony do PSG • FOTO: Reuters

Neuvěřitelná věc, a na druhou. Tady nejde jen o obrovské peníze, ale hlavně o jméno, které se může přesouvat. Brazilská modla Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain za v přepočtu 5,8 miliardy korun! To, co celým světem otřáslo, měla být slova samotného útočníka, že prý souhlasí s nabídkou pařížského obra. Vedení Barcelony se nicméně snaží uklidnit paniku fanoušků s tím, že Neymar určitě neodejde. Pojďme se ale podívat na pět důvodů, proč by mohl Brazilce přestup do PSG lákat.