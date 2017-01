ONLINE: FIFA vyhlašuje nejlepšího hráče. Favoritem je Ronaldo

AKTUALIZOVAT

19:05 Frank Rijkaard vyhlásil trenérkou roku Silvii Neidovou. Ta si stejnou cenu odnesla v letech 2010 a 2013.

19:00 Nejlepší trenérkou roku se může stát Jill Ellisová z USA, Silvia Neidová z Německa nebo Švédka Pia Sundhageová. Všechny trénují či trénovaly ženské národní týmy svých zemí.

18:50 FIFA nezapomíná ani na fanoušky. Cenu pro ty nejlepší předala příznivcům Dortmundu a Liverpoolu Jelena Isinbajevová a bývalý kapitán reprezentace JAR Lucas Radebe.

18:45 Nejlepší jedenáctka roku 2016 podle FIFPro: Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrič, Toni Kroos, Andrés Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo.

18:40 Jako první se bude vyhlašovat nejlepší jedenáctka roku 2016 podle FIFPro. Fanoušci zatím mohou volit nejhezčí gól roku na www.fifa.com/puskas.

18:25 Galavečerem provede hollywoodská herečka Eva Longoria, známá především ze seriálu Zoufalé manželky.

18:20 Jedním z konkurentů Cristiana Ronalda v souboji o titul nejlepšího hráče bude i Antoine Griezmann.

18:00 Galavečer by měly opanovat hvězdy Realu Madrid. Nejžhavějším favoritem na hlavní cenu je Cristiano Ronaldo, o cenu trenéra roku zase zabojuje Zinedine Zidane.

17:30 Do dějiště ceremoniálu dorazily hvězdy fotbalového nebe. Nechybí Ronaldo, Marco van Basten nebo bývalý kapitán Barcelony Carles Puyol. Naopak ze současných hráčů Barcelony chybí všichni, klub se připravuje na pohárové utkání s Bilbaem.

16:00 Maradona, Puyol, Abidal. Prostě hvězda vedle hvězdy. Vyhlášení výsledků ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu světa předcházela lahůdka – exhibiční turnaj FIFA Legends v podání fotbalových es nedávné minulosti. Kdyby se takové mače konaly na některém z velkých evropských stadionů, vězte, že by bylo nabito a fandové by vrněli blahem, že vidí velikány v akci. Jak to umí s míčem, ukázal i prezident FIFA Gianni Infantino. Více čtěte ZDE>>>