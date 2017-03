Revoluce se šíří! Video vzalo Francii gól, Španělům ho naopak zachránilo

Ti, kteří bojují za používání videa během fotbalových zápasů, mají v rukávu další silný argument. Všem zastáncům moderní techniky nahrává průběh úterního přátelského utkání mezi Španělska ve Francii, které skončilo vítězstvím hostů 2:0. A do osudu utkání výrazně promluvil videorozhodčí.

Nejprve ve 48. minutě zasahoval po vedoucí trefě Francouzů. Antoine Griezmann se prosadil hlavičkou z malého vápna a následně běžel slavit se svými spoluhráči k rohovému praporku. Radost ovšem zastavil hlavní sudí, který po debatě s videorozhodčím nařídil odkop od branky. Kanonýr Atlétika Madrid se totiž prosadil z ofsajdu.

Druhá situace se odehrála v průběhu 77. minuty po krásné akci Španělů. Na jejím konci stál na hranici malého vápna Gerard Deulofeu a parádní pas Jordiho Alby poslal do sítě. Rozhodčí okamžitě foukl do píšťalky kvůli ofsajdu, ale po debatě s rozhodčím u videa svůj verdikt změnil a poslal Španěly do vedení 2:0.

VIDEO: Griezmann otevřel skóre, radost mu sebralo video

VIDEO: Griezmann otevřel skóre, radost mu sebralo video



Griezmann scores but the video ref rules it out for offside:



„Pokud bude video důvěryhodné a spravedlivé, proč ho nevyužít,“ řekl po utkání kouč domácích Didier Deschamps. Jeho tým tentokrát na moderní techniku doplatil, ale výhledově se jí rozhodně nebrání. „Dnes video rozhodlo proti nám, ale takový je vývoj,“ řekl zkušený trenér.

Najdou se také kritici a jejich silným argumentem je, že debaty rozhodčích budou zbytečně zdržovat hru. Úterní dění v Paříži tomuto dojmu ale příliš nenahrává, protože první změna netrvala ani minutu a druhá přesně 40 vteřin.

Video kritizovali třeba fotbalisté Realu Madrid během zápasu MS klubů. Proti se vyjádřili Cristiano Ronaldo, trenér Zinedine Zidane i záložník Luka Modrič. "Tohle není fotbal, nelíbí se mi to. Kazí to radost z branky," řekl chorvatský hráč.

VIDEO: Video zachránilo Španělům gól během 40 vteřin

Ok, here we go, this is the amount of time it took the video assistant referee to overrule the offside decision and allow Deulofeu's goal



Špatná rozhodnutí sudích a sporné situace jsou v profesionálním fotbale na denním pořádku. I proto se dostává na video, které se ve fotbalovém světě pomalu rozšiřuje. Francouzi už k němu sáhli při podzimní výhře 3:1 nad Itálií a po dohodě se Španělskem ho vyzkoušeli znovu.

Prezident FIFA Gianni Infantino už oznámil, že by videorozhodčí měl být k dispozici i při zápasech mistrovství světa 2018 v Rusku. V Anglii by se mělo v příští sezoně testovat od 3. kola během zápasů FA Cupu.

Testování v offline režimu už dokonce probíhá i během vybraných jarních zápasů ePojisteni.cz ligy a je jednou z nejvyšších priorit LFA pro nejbližší dobu. Výrazně by tak mohlo zvýšit důvěryhodnost české nejvyšší soutěže, ale také celosvětového fotbalu.