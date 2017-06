Jak válí slavní synové? Kluivert táhne Ajax, Klinsmann překvapil hrubkou

Jak příznačné, že Justin Kluivert hraje za tým, jemuž se přezdívá „boží synové.“ Právě jeho otce Patricka uctívali fanoušci Ajaxu Amsterdam jako boha, když z pozice náhradníka rozhodl finále Ligy mistrů v roce 1995. Osmnáctiletý Justin, který přesně 22 let nato z lavičky sledoval finále Evropské ligy, sice takový úspěch ještě nezaznamenal, ale už teď se o něj přetahují světové velkokluby.

Mattheus prošel akademií Flamenga, za které v 80. letech hrával i jeho otec, než se přesunul do portugalského Estorilu. Tam zaujal slavný Sporting Lisabon, který jej na konci května představil jako nejnovější posilu. Osmnáctinásobný portugalský mistr si od mladého Brazilce slibuje hodně, podepsal s ním pětiletou smlouvu, do které zahrnul i výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur, tedy 1,5 miliardy korun.

Je to snad jedna z nejslavnějších oslav v historii fotbalu. Když Brazilec Bebeto v roce 1994 navyšoval skóre čtvrtfinále mistrovství světa proti Nizozemsku na 2:0, důležitou branku oslavil "houpáním kolébky" na počest novorozeného syna Mattheuse Oliveiry. Ten už dávno není malé děťáko, je mu 22 let a už sám válí na fotbalových hřištích. A video z tatínkovy oslavy má pořád v mobilu.

Ve 13 letech si ho otec přivedl do River Plate, nešlo ale o žádnou velkou protekci. Zatímco Diego na lavičce dlouho nevydržel, Giovanni prošel všemi mládežnickými kategoriemi a s Los Millonarios vyhrál i Jihoamerický pohár. V létě loňského roku se už vydal na zkušenou do Evropy, a nedaří se mu vůbec špatně. Ve 35 zápasech za italský FC Janov nastřílel 12 branek.

Velkým příslibem do budoucna je i Enzův o tři roky mladší bratr Luca, který zvolil kariéru brankáře. Napodobit úspěchy slavného otce chtějí i 14letý Theo a 10letý Elyaz.

19letý Jordan se z rodného Švédska přesunul do Nizozemska, vyhlédl si ho Nijmegen. V jeho dresu zatím naskočil osmkrát, z gólu se ale zatím neradoval.

Tohle jablko nepadlo daleko od stromu. Jordan Larsson si zvolil stejnou pozici jako otec Henrik, válí v útoku. Pod tatínkovým dozorem si navíc zahrál v Helsingborgu. Tam se v 75 zápasech osmnáctkrát gólově prosadil, po pádu jeho týmu do druhé ligy se ale dostal do potyčky s naštvanými fanoušky, kteří ho chtěli svléknout z dresu.

Jonathan Klinsmann

A nakonec ještě jeden přesun na druhou stranu hřiště. Jonathan Klinsmann, dvacetiletý hráč americké univerzity v Berkeley, si nevybral kariéru útočníka jako jeho otec Jürgen a postavil se do brány.

U hry rukama by měl evidentně zůstat, když totiž zkoušel kličky s míčem u nohy, proslavil se poněkud nechvalně. Takhle v zápase za americký výběr do 20 let zmatkoval a nabídl Ekvádoru gól.