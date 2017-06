Je Ronaldo víc než Pelé? Největší sportovní legendy ve Sport Magazínu

Dříve narození tyhle otázky neuslyší rádi, ale mají opodstatnění. Není už Cristiano Ronaldo (fotbalové všechno, jen ne mistr světa) náhodou víc než Pelé (trojnásobný mistr světa, nikdy nehrající v evropském klubu)?

A co Sidney Crosby a jeho natlakovaná vitrína trofejí, do níž s úctou nahlíží i Wayne Gretzky? Nebo antukový triumfátor Rafael Nadal, ve kterém okamžiku nakročil do sfér tenisové nesmrtelnosti?

Odpovědi hledá obsáhlé téma o sportovních legendách, v němž jsme oslovili i tři respektované odborníky. Luďka Bukače, renomovaného hokejového trenéra. Vernera Ličku, někdejšího úspěšného fotbalistu, olympijského šampiona, i trenéra. A Jaroslava Navrátila, bývalého tenistu a dlouholetého kapitána českého daviscupového týmu.

