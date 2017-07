Berbr mě napadl, tvrdí jeho kritik Černý. Bojí se, že ho někdo zmydlí

Co se stalo? „Roman Berbr měl na sobě dlouhý kožený kabát. Chytil mě za pravou paži a cloumal se mnou. Řekl mi: Ty čur**u, už sem (do Plzně) nejezdi, nebo ti dáme na držku. Za mě i za Dášu. Neřekl jsem ani slovo,“ líčil třiasedmdesátiletý Otakar Černý pro aktuálně.cz.

Důležité je připomenout, že Černý je přítelem a poradcem Michala Listkiewicze, předsedy komise rozhodčích. A ta je od minulé sezony s Berbrem ve válce, jež graduje po zadržení Miroslava Pelty policií, kdy se místopředseda FAČR stal faktickým šéfem Strahova. „Napadl mě, protože mě miluje. Jsem jeho letitý kritik, má mě rád,“ říká ironicky Černý v rozhovoru pro deník Sport.

Skutečně šlo jen o součet kritických názorů, nebyla v tom jedna konkrétní věc, která by Romanu Berbrovi vadila?

„Ne, vůbec. Potkal jsem ho u záchodů v Plzni a přece se s ním nebudu bavit. Nezajímá mě ani trochu.“

Jak si vysvětlujete jeho chování?

„Je to hovado.“

Proč jste po napadení nešel na policii?

„Nemám na to žádné svědky. Prošlo tam akorát pět lidí, které vůbec neznám. Jak je mám nahánět? Tam ho všichni znají, celá Plzeň se ho bojí…“

Proč jste to tedy zveřejnil až teď?

„Jednak se to novináři někde dozvěděli, protože jsem o tom někomu vyprávěl. A jednak si myslím, že je potřeba tomu člověku dát najevo, že jsou lidé, kteří se ho nebojí.“

Věříte, že takových lidí se najde hodně a spojí se proti Romanu Berbrovi?

„To by bylo dobře, jenomže je to marné. Je to estébák, neporazí se.“

Dá se napadení označit i za nějaký důsledek války Berbra s komisí rozhodčích?

„To víte, že ano. On ví, že se znám s (předsedou komise rozhodčích) Michalem Listkiewiczem. Že jsme kamarádi. To byl jeden z důvodů, samozřejmě.“

Do jakého stádia může tahle válka zajít?

„Obávám se, abych nedopadl jako ti, které někdo po incidentu s Berbrem zmydlil na ulici. Toho se bojím.“

Bojíte se Romana Berbra?

„Samozřejmě. Ty jeho móresy… Tady byli zbití jeden rozhodčí a jeden funkcionář, kteří ho kritizovali. Dodneška to nikdo nevyřešil. Takže se bojím.“

Jak se budete chránit?

„Nijak. Počkám, až mě někdo zmlátí, nebo nezmlátí.“

Přece to nenecháte jen tak…

„Ale jo, nezajímá mě. Třeba ho už taky nezajímám.“

Pelta ani Paclík nezasáhli Otakar Černý pro aktuálně.cz uvedl, že o napadení informoval v loňském listopadu ihned majitele Viktorie Plzeň Tomáše Paclíka a předsedu FAČR Miroslava Peltu. Jak mu odpověděli? „Pan Paclík mi sdělil, že se věcí nebude zabývat. Že je pan Berbr soukromá osoba a ať si to vyřídím s ním,“ řekl Černý. „A Pelta mi jen řekl: Aspoň vidíš, s jakými lidmi musím spolupracovat.“

720p 360p <p>Český fotbal je bez šéfa, fotbalové asociaci kvůli dvoukomorovému systému hrozí problémy od UEFA, po kauze Miroslava Pelty jsou v ohrožení finanční toky… V téhle situaci fakticky vládne fotbalovému hnutí kontroverzní funkcionář Roman Berbr. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport ovšem tvrdí, že poté, co si najde nástupce, chce svou funkci opustit.</p> REKLAMA Berbr: Dělat předsedu je strašidelná práce. Chci najít nástupce a skončit • VIDEO iSport TV