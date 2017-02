Play-off první ligy: Přerov i Frýdek-Místek dělí jedna výhra od čtvrtfinále

Hokejisty Frýdku-Místku a Přerova dělí jediná výhra od postupu do čtvrtfinále play off první ligy. Frýdek-Místek ve třetím duelu předkola doma rozdrtil Benátky nad Jizerou 7:1 a Přerov na vlastním ledě zdolal Prostějov 2:1. Postup mohou oba celky dovršit v úterý, kdy se představí opět na vlastním ledě. Případné páté duely v Benátkách nad Jizerou a Prostějově by se hrály ve čtvrtek.