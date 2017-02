Start čtvrtfinále pro domácí. Slaví Kladno, Jihlava, Budějovice i Slavia

V úvodních čtvrtfinálových zápasech play off první hokejové ligy zvítězili všichni favorité. V domácím prostředí to ale ne pro všechny byla snadná práce, České Budějovice a Jihlava si zajistily výhru až v prodloužení. To Kladno si užilo poklidnější konec a Ústí nad Labem předčilo rozdílem dvou branek. V základní hrací době vyhrála také pražská Slavia.