Motor doma ještě neprohrál, Kutlák přesto říká: Máme na čem pracovat

Rozhodly dva góly na začátku zápasu celý duel?

"Určitě nám to pomohlo. Hlavně mě těší to, že se nám konečně přesilovky podařily a vypadalo to tak, jak to má vypadat. Jsem rád, že jsme z nich dali góly, v první lajně nám to zatím moc nešlo. Nesmíme ale usnout na vavřínech."



Potkala se mužstva, která dlouhá léta patřila do extraligy. Vypadal zápas podle toho?

"Bylo znát, že se potkaly týmy z vršku tabulky. Proto to určitě z hlediska tempa i celkové kvality vypadalo lépe, než s některými jinými soupeři ve WSM lize."



Duel se odehrál v poměrně vyhrocené atmosféře a přinesl celou řadu menších či větších potyček. Čím to bylo?

"Jednak určitě atmosférou, která byla bouřlivá, a také některými výroky rozhodčích. Tím nemá smysl se už teď zabývat, ale některá rozhodnutí byla zbytečná."



Během deseti dnů jste sehráli utkání proti třem těžkým soupeřům. Kladno, Karlovy Vary i Slavii jste dokázali porazit. Má to podle vás nějakou vypovídající hodnotu, nebo je na to v téhle fázi sezony ještě brzy?

"Na to je ještě hrozně brzo. Užijeme si tuhle výhru, ale zítra už budeme myslet na další zápas, co máme ve středu."



Přesto, výhry proti spolufavoritům soutěže potěšit musí.

"To ano, ale v této chvíli jsou tyhle zápasy především od toho, abychom vypilovali, kde jsou mezery. A na rovinu, ty mezery tam ještě jsou, takže máme na čem pracovat."



Trio obtížných zápasů jste zvládli na jedničku. Asi při zkušenostech, které v kabině máte, nehrozí, že by teď přišlo podcenění papírově slabších soupeřů.

"To rozhodně ne. Všichni jsme si totiž vědomí toho, že ne všechny výhry byly úplně jednoznačné. Rozhodně to nevypadalo tak, abychom mohli mít nosy nahoře a říct, že se spodkem tabulky budeme hrát úplně v klidu."



Motor před necelými dvěma měsíci vyměnil trenéra, přišly nové posily. Je už vše sehrané, jak má?

"Vždycky se to dá zlepšit. Rozhodně to ještě není tak, že bychom měli stoprocentně všechno zmáknuté. Máme stále na čem pracovat."