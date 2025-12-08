Hvězdy NHL budou mít na ZOH ochranku i posuvné mantinely. Na kolik vyjdou pojistky hráčů?
Ačkoli z centrály NHL dlouhodobě zaznívá brblání narážející na zpožděnou dostavbu hlavní arény pro únorovou olympiádu, celý cirkus kolem přítomnosti hráčů z elitní světové soutěže je dlouho v pohybu a myslí se na nejmenší detaily. Hráčské odbory NHLPA pro své klienty vytvářejí jedinečný servis, v Miláně bude smečka příslušníků nejlepší ligy státem ve státě. „Z asociace přijedou desítky, možná až stovka lidí, kteří pokrývají veškeré potřeby hráčů,“ přibližuje Jan Černý, jenž má povědomí o detailech. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Po dvanácti letech se v metropoli Lombardie setká hokejový výkvět, čemuž odpovídají přípravy. A jak se zdá, zatímco přímo v Miláně se vše došívá horkou jehlou, v ústředí NHLPA se dopracovává další špičkově promyšlený produkt. Pokud se na místě včas vyladí všechny detaily, půjde o skvostnou podívanou. Zaručí ji například v Evropě dosud nepoužitá speciální konstrukce mantinelu. Také tu představuje generální sekretář České hokeje Jan Černý.
Začneme pojistkami hráčů, na ledě v Miláně se budou prohánět miliardy dolarů, z Čechů mají David Pastrňák a Martin Nečas velmi vysoké kontrakty. Co z toho vyplývá pro svaz?
„Pojistky hráčů jsou paradoxně pro nás daleko jednodušší než při mistrovství světa, protože se o náklady dělí dohromady tři organizace. Nakupuje se najednou kompletní balík pojištění pro všechny hráče NHL, kteří budou na Hrách hrát. Celé se to sčítá a pak se náklady rozdělí třetinově mezi MOV, IIHF a jednotlivé federace, respektive domácí olympijské výbory. Pojištění hráčů se kompletně zprůměruje, náklady na jednoho hráče NHL vyjdou zhruba na 36 tisíc dolarů. Tahle suma se právě dělí třetinou, tudíž na Česko připadne zhruba 12 až 13 tisíc dolarů (250 až 270 tisíc korun) na hráče a pojistku. Což je v porovnání s našimi náklady na pojištění při mistrovství světa marginální náklad.“
Kolik na svazu obvykle platíte za pojistky při MS?
„Pojišťujeme výši celého kontraktu. Pojistka u dnešní stomilionové smlouvy v dolarech se pohybuje okolo 50 tisíc dolarů (přes 1 milion korun).