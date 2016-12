Gólman Sedláček chytá KHL a tvrdí: V Rize je život jako v Česku

V Rize, o níž říká, že je to malá Praha, si našel přítelkyni. Život v Lotyšsku si celkově vychvaluje, i když z hokejového hlediska to není žádná sláva. „Člověk to musí skousnout a bojovat sám za sebe,“ říká 26letý gólman Jakub Sedláček ve videorozhovoru pro iSport.cz. V místním klubu Dinamo působí už čtvrtým rokem, teď se tým, jenž se svým rozpočtem řadí k nejchudším v KHL, krčí na spodku KHL.